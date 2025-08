¿Es nocivo el olor nauseabundo en Córdoba? La palabra de la Municipalidad

Un fuerte hedor volvió a invadir la ciudad de Córdoba, generando malestar entre los vecinos de diversos barrios que reportaron su presencia.

Los testimonios describen el olor como "a coliflor hervido" o "a pérdida de gas", reflejando la incomodidad generalizada.

El fenómeno afectó zonas como la avenida La Voz del Interior, avenida Japón, la Circunvalación a la altura de la Autopista Rosario-Córdoba y la zona céntrica.

Sin embargo, las autoridades admitieron que aún no hay una causa identificada sobre el origen del fenómeno.

Eduardo Sarría, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Cambio Climático de la Municipalidad, indicó a Cadena 3 que “no se detectó una alarma para la población".

"He estado relevando toda la zona. Tenemos todo el personal de la dirección abocado en esta tarea y en contacto con Defensa Civil”, puntualizó.

Aunque el origen del olor sigue siendo un misterio, Sarría aclaró que “no hay una fuente identificada específicamente". "En la zona norte, en Avenida Japón, hay muchas industrias. Hay zonas con basurales. Hoy el personal está relevando para identificar una fuente concreta y precisa. De todos modos, los sensores están activados para medir la calidad del aire.”

El funcionario enfatizó que, según los datos actuales, no hay riesgos para la salud. “Todos los sensores dan que el aire está normal. No hay alarmas en este momento. Los olores pueden sentirse, pero puede ser que no sea perjudicial para la salud. No hay sensores que nos indiquen que tenemos que estar alertados sobre alguna situación peligrosa”, aseguró.