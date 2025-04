El Arzobispo García Cuerva evitó especulaciones sobre el futuro Papa

Al arribar a la Catedral Metropolitana, el Obispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, evitó hacer especulaciones sobre el futuro Papa.

"Nosotros estamos de duelo, no voy a especular sobre algo que me parece que en este momento no corresponde", manifestó García Cuerva.

El religioso destacó que "el legado de Francisco es el magisterio de la Iglesia y creemos que vamos a continuar en esa línea de trabajo".

Informe de Ariel Rodríguez.