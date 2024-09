Detuvieron a un empleado municipal de Santa Fe, acusado de ahorcar a su hija

Un grave caso de violencia familiar se investiga en la ciudad de Santa Fe, donde un empleado municipal de la Guardia de Seguridad fue acusado de golpear y ahorcar a su hija de 12 años. Aparentemente, el padre, aficionado al boxeo, actuó de esa manera al enterarse que la niña no había presentado un trabajo práctico.

La fiscal del caso, Rosana Marcolín, brindó detalles en una entrevista con Cadena 3 y explicó que el caso se descubrió cuando la niña, en un momento de oración con sus compañeros de clase, expresó su deseo de que su padre no la siguiera castigando físicamente.

"La nena pidió espontáneamente que su padre no le siga pegando", dijo Marcolín. Esta declaración llevó a los directivos de la escuela a realizar la denuncia correspondiente.

La fiscal también reveló que la menor había recibido golpes en otras ocasiones, especialmente cuando intentó defender a su madre de la violencia del padre. "Me generó mucha alarma por lo que podía pasar con esta denuncia", comentó la fiscal, sobre su decisión de proceder con la detención del acusado, a pesar de contar con pocos elementos en ese momento.

La madre de la niña no colaboró con la investigación, según Marcolín. "Lo único que dice es ''sí, me llamaron de la escuela y me contaron que mi hija dijo tal cosa''", señaló la fiscal. A pesar de haber presentado una denuncia por violencia de género un año antes, la madre no quiso tomar acciones en este nuevo caso.

Marcolín expresó su preocupación por la posible liberación del acusado en los próximos días: "Lamentablemente, por la calificación de los hechos, este sujeto seguramente va a recuperar en los próximos días la libertad".

La fiscal también destacó la necesidad de intervención de otras instituciones del Estado, como la Secretaría de Niñez y de Género, para garantizar la seguridad de la madre y la niña una vez que el padre quede eventualmente en libertad.

Informe de Matías Arrieta.