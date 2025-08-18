En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Delincuentes robaron en la casa de Santiago Longo: hay un detenido

Sucedió ayer por la tarde-noche en momentos en que el futbolista no se encontraba en el domicilio ubicado en la zona de Prados de Manantiales. 

18/08/2025 | 11:03Redacción Cadena 3

FOTO: Santiago Longo, jugador de Belgrano.

  1.

    Audio. Robaron en la vivienda de Santiago Longo: un detenido

    Siempre Juntos

    Episodios

Un audaz robo sacudió el barrio Prados de Manantiales, en la zona sur de Córdoba, donde delincuentes ingresaron a varias viviendas, una de ellas propiedad del jugador de Belgrano, Santiago Longo.

El hecho, ocurrido en la noche del domingo, movilizó a las autoridades, que trabajan intensamente para capturar a los responsables.

El comisario Sebastián Cara, a cargo de la investigación, detalló en diálogo con Cadena 3 que el robo fue perpetrado por cuatro delincuentes: tres ingresaron al country mientras un cuarto aguardaba como conductor del vehículo de escape. “Uno de los sujetos fue aprehendido en el lugar, pero los otros dos, junto con el conductor, lograron darse a la fuga”, informó Cara.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Detalles del robo y la investigación

La Policía continúa analizando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los prófugos, que siguen siendo buscados activamente. 

El detenido fue encontrado en posesión de un bolso que contenía una consola de videojuegos y otras pertenencias sustraídas de la vivienda de Longo.

Según el comisario, los daños materiales fueron mínimos: “Solo se reportó un placard dañado en una de las viviendas, sin mayores destrozos en los accesos de otras casas”.

Durante el operativo, se lograron recuperar los objetos sustraídos, incluyendo un bolso que contenía una PlayStation 4 extraída de las viviendas. “Los delincuentes no pudieron llevarse nada, ya que todos los elementos fueron recuperados”, aseguró Cara.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el barrio Prados de Manantiales? Un robo en la vivienda del jugador de Belgrano, Santiago Longo.

¿Quiénes están involucrados en la investigación? El comisario Sebastián Cara y la Policía de Córdoba.

¿Cuándo sucedió el robo? En la noche del domingo.

¿Dónde se llevó a cabo el robo? En el barrio Prados de Manantiales, en la zona sur de Córdoba.

¿Cómo se desarrolló el robo? Cuatro delincuentes participaron, tres ingresaron a la vivienda y uno esperó como conductor del vehículo de escape.

¿Por qué es relevante este incidente? Generó conmoción en un barrio conocido por su seguridad y evidencia desafíos en la prevención de delitos en zonas residenciales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho