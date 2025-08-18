Delincuentes robaron en la casa de Santiago Longo: hay un detenido

Un audaz robo sacudió el barrio Prados de Manantiales, en la zona sur de Córdoba, donde delincuentes ingresaron a varias viviendas, una de ellas propiedad del jugador de Belgrano, Santiago Longo.

El hecho, ocurrido en la noche del domingo, movilizó a las autoridades, que trabajan intensamente para capturar a los responsables.

El comisario Sebastián Cara, a cargo de la investigación, detalló en diálogo con Cadena 3 que el robo fue perpetrado por cuatro delincuentes: tres ingresaron al country mientras un cuarto aguardaba como conductor del vehículo de escape. “Uno de los sujetos fue aprehendido en el lugar, pero los otros dos, junto con el conductor, lograron darse a la fuga”, informó Cara.

Detalles del robo y la investigación

La Policía continúa analizando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los prófugos, que siguen siendo buscados activamente.

El detenido fue encontrado en posesión de un bolso que contenía una consola de videojuegos y otras pertenencias sustraídas de la vivienda de Longo.

Según el comisario, los daños materiales fueron mínimos: “Solo se reportó un placard dañado en una de las viviendas, sin mayores destrozos en los accesos de otras casas”.

Durante el operativo, se lograron recuperar los objetos sustraídos, incluyendo un bolso que contenía una PlayStation 4 extraída de las viviendas. “Los delincuentes no pudieron llevarse nada, ya que todos los elementos fueron recuperados”, aseguró Cara.