¿Cómo evitar un choque frontal en ruta ante un sobrepaso inesperado?

El terrible accidente ocurrido en Huinca Renancó ha reavivado el debate sobre cómo evitar los choques durante los sobrepasos en ruta.

Horacio Botta Bernaus, abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial, en diálogo con Cadena 3 ofreció su conocimiento para comprender y prevenir situaciones de riesgo.

Tras el accidente en la banquina , surgen dudas sobre quién debería abandonar la calzada en situaciones de sobrepaso riesgosas. El especialista señaló que no existe una regla establecida para estas situaciones: "Primera pregunta, no hay regla".

Sobrepaso en ruta: la bala de plata

La estrategia ante un sobrepaso en ruta, según Botta Bernaus, es similar a tener una "bala de plata". Cuando dos vehículos se aproximan en direcciones contrarias, los segundos cuentan. Aconsejó disminuir la velocidad lo más rápido posible y moverse hacia la banquina con ambas ruedas a la derecha. La idea es comunicar al otro conductor nuestra intención de salir de la carretera, permitiéndole seguir por la vía.

Lo más importante en la seguridad vial, indicó, es salvar vidas. "Luego te denunciaré. Haremos lo que quieras. Pero lo más importante en la seguridad vial es salvar vidas", destacó.

Guiño y balizas en días de niebla: ¿cómo usarlos correctamente?

En situaciones de niebla, la comunicación visual entre los conductores es vital. Sin embargo, muchas veces los guiños y las balizas se utilizan incorrectamente.

Según Botta Bernaus, el guiño que autoriza y le dice al vehículo de atrás "adelántese" es el derecho, y el izquierdo es el que debe advertir de problemas.

"El guiño a la izquierda no es una señal para una sola ocasión. En este caso, estoy interpretando el guiño a la izquierda como si me dice adelántese, pero el guiño a la izquierda, ¿qué otra cosa podría estar diciéndome? Que va a girar a la izquierda, entonces no debo adelantarme", explicó.

En cuanto a las balizas, aseguró que se usan mal y deberían reservarse para cuando se deba detener en una vía, ya que es la última comunicación visual que se puede hacer para señalar una situación de riesgo. En días de niebla, aconsejó encender las luces antiniebla y, cuando se vean luces de vehículos acercándose, "tocar el freno, peinar el freno", porque eso enciende una luz muy importante: la luz de freno. Este gesto advierte a los demás conductores que podríamos detenernos en cualquier momento, lo que resulta más efectivo que encender las balizas.

El consejo clave de Botta Bernaus es recordar siempre que, a pesar de las señales que pueda dar otro conductor, cada quien es responsable de su propia maniobra de sobrepaso. Aun cuando otro conductor nos dé una señal, es fundamental no cerrar los ojos y adelantarse sin más, sino siempre tomar todas las precauciones necesarias.

Siempre es la responsabilidad del que inició la maniobra y no tomó todas las precauciones





Entrevista de Siempre Juntos.