Choque múltiple en Córdoba: la extraña actitud de Pacha antes del desastre

Cristian Pacha, el hombre de 68 años que ocasionó el atropello múltiple en bulevar Chacabuco, fue detenido el sábado por indicación del fiscal de instrucción de la causa, Ernesto de Aragón. Habría falseado datos para obtener su carné de conducir.

Al parecer, durante el examen para la licencia contestó de forma negativa a las preguntas. "¿Tiene problemas de corazón ( insuficiencia cardiaca, arritmia, marcapasos, problemas vasculares, cirugías cardiacas, otros)?" y "Ha tenido problemas de equilibrio, mareos, vértigos o convulsiones?". Es decir, habría negado que tuvo episodios cardíacos con anterioridad y también que sufría desmayos o desvanecimientos.

Horas previas al desastre en la Av. Chacabuco, se conoció que Pacha había visitado un local de ventas de repuestos de sanitarios de barrio Güemes. Allí, cerca de las 10 de la mañana, Pacha llegó al lugar y los empleados del local observaron actitudes extrañas. Luego se enteraron por los medios que era el mismo sujeto que había protagonizado el siniestro vial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Vino, se asomó por el vidrio de la oficina y se metió sin permiso para solicitar una factura de compra que realizó el 1 de agosto para un cierre contable. Eso no fue lo raro, lo extraño fue su actitud desubicada de meterse en un local privado, detrás del mostrador. Procedí a reimprimir la factura de su compra y se retiró", explicó a Cadena 3 Emiliano, uno de los trabajadores.

Y añadió: "Era un lugar del comercio donde no puede entrar la gente. No era un cliente habitual, pero pudo identificar rápido la oficina y pidió la factura de compra. No se lo veía nervioso ni perdido. Solo me llamó la atención que viniera directamente a la oficina, porque el resto de los empleados estaban para asistirlo con lo que necesitaba. Me pareció un poco desubicado que entre sin permiso a la oficina".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pacha fue trasladado el sábado a la cárcel de Bouwer. Horas después del choque, estuvo aprehendido en calidad de internado en el Hospital Privado de Córdoba. Posteriormente fue liberado tras pagar la fianza de 20 millones de pesos y el sábado por la tarde fue detenido nuevamente.

La detención del hombre se dio luego de que se dispusiera un cambio de calificación y ampliación de los delitos que se le atribuían, imputando lesiones gravísimas, lesiones graves y falsedad ideológica en concurso material.

Otro interrogante en la investigación tiene que ver con qué ocurriera con el seguro del auto, respecto a si corresponde que la compañía pueda absorber los reclamos de todas las personas afectadas tras el desastre vial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Federico.