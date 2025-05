Empleada fantasma: Nadia Fernández se desligó y responsabilizó a Kraisman

La Legislatura de Córdoba destina $1.000 millones por mes al pago de contratados, según reveló este miércoles el matutino La Voz del Interior.

En el centro de la polémica se encuentra el caso de Virginia Martínez, conocida como la "empleada fantasma", y Guillermo Kraisman, el expuntero político ligado al PJ de Córdoba, actualmente detenido.

En las últimas horas, Fernández presentó un extenso escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, donde se desligó del caso. La legisladora, con una larga trayectoria en el peronismo, responsabilizó directamente a Kraisman y Martínez, afirmando que no tiene responsabilidad en los hechos.

El escrito, de carácter exculpatorio, ahora es analizado por la fiscalía, que espera resultados del peritaje de celulares secuestrados para avanzar en la investigación.

El fiscal Mondino continúa recolectando pruebas, pero la demora en la resolución del caso genera críticas y la saturación de las fiscalías anticorrupción y el paro de empleados judiciales podrían afectar el ritmo de la investigación.

La semana pasada, Fernández rompió el silencio luego de meses de haberse destapado el escándalo en la Legislatura. En diálogo con Cadena 3, defendió su actuación y aseguró que no hubo irregularidades ni perjuicio al erario público.

El caso salió a la luz en enero, cuando se descubrió que Virginia Martínez, quien estuvo registrada como empleada de la Legislatura durante diciembre, nunca se presentó a trabajar ni firmó un contrato laboral.

Además, se le depositó un millón de pesos en una cuenta recién abierta en el Banco de Córdoba, a la que intentó acceder un tercero. La maniobra fue frustrada por un cajero del banco, quien detectó que la mujer que intentaba retirar el dinero, acompañada por el dirigente Guillermo Kraisman, no era Martínez. Este episodio desencadenó una investigación que dejó al expuntero del PJ cordobés detenido y expuso un entramado de irregularidades en la Legislatura.

Virginia Martínez fue contratada en diciembre por recomendación de Guillermo Kraisman, conocido por su trayectoria en el ámbito municipal y quien fue detenido en septiembre del año pasado por robar bondiolas y cerezas en un supermercado.

Nadia Fernández aseguró por entonces a Cadena 3 que Martínez estuvo vinculada a la Legislatura por un breve período, desde los primeros días de diciembre hasta principios de enero, cuando fue desvinculada por no cumplir con los requisitos exigidos, como presentar un certificado de buena conducta y de buena salud.

Fernández aseguró que Martínez "nunca cobró nada" porque, aunque se imputó un salario a una cuenta bancaria, esta no se activó debido a que la titular no presentó el DNI original ni un certificado de domicilio. "Una cosa es que la cuenta exista, otra es que se active. No se vulneraron los recursos del Estado porque funcionaron los organismos de control", afirmó la legisladora.

En su declaración, Fernández explicó que aceptó la recomendación de Kraisman "de buena fe", destacando que este había sugerido a Martínez en varias ocasiones y que, al producirse una vacante, decidió designarla.

Sin embargo, cuando Martínez no cumplió con los requisitos administrativos ni pudo presentarse a trabajar, fue desvinculada de inmediato. "No era ninguna fantasma. Es una persona que, por distintas vicisitudes que desconocemos, no pudo cumplir con lo exigido por el Poder Legislativo", insistió Fernández.

"Actué de buena fe. Es una recomendación que él venía haciendo hace mucho tiempo, siempre en función de un vínculo profesional, político, territorial y sociocomunitario", señaló, admitiendo una "autocrítica" por no haber percibido indicios de irregularidades.

Informe de Francisco Centeno.