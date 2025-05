Wanda Nara responde al compromiso de Mauro Icardi con la China Suárez tras su separación

Wanda Nara se pronunció sobre el reciente compromiso de Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez, tras su separación del futbolista. A pesar de que Nara aún no finaliza los trámites de divorcio en Italia, aseguró que cada uno debe seguir su camino. "No tengo nada para decir. Que cada uno haga lo que quiera y lo que le haga feliz", expresó Wanda, al resaltar su deseo de ser independiente.

Consultada por el programa LAM sobre la relación de sus hijas con Icardi, Nara afirmó: "Me encargo de mis hijas. La verdad me enfoco en sus actividades, ya que están terminando el año escolar. Se apoyan, tienen terapia y yo ya puse a disposición mi casa. Cuando quieran venir a visitar, ya sea de la familia de la otra parte o quien sea, mi casa está a disposición. Ni yo ni mis hijas nos vamos a prestar más a un circo".

Además, Wanda aclaró su posición respecto a la aparente competencia de joyas con la China Suárez. "Dejen de hablar de los anillos. Los compré todos con dignidad y sola. He recibido regalos, pero los compré casi todos. Por suerte no necesito que nadie me regale nada", subrayó, dejando claro su fuerte independencia.

Ironizando sobre relaciones pasadas, comentó: "Los hombres siempre quieren lo que no tienen y después lloran por lo que perdieron". A pesar de rumores de nuevos romances, como el jugador mexicano Daniel Guzmán Jr., Nara enfatizó: "No me pasó nada. La verdad que no tengo tiempo en este momento de salir".

Finalizó asegurando que se siente muy bien. "La verdad que estoy muy feliz y confunde un poco, lo entiendo. Volví a visitar a la familia de Mauro, tenemos una buena relación, pero estoy muy enfocada en lo mío. No sé, estoy bárbara. La verdad que estoy muy bien y muy ocupada con mis cosas". Afirmó que no comprende de dónde surgen esas historias sobre su vida privada.