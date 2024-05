Choque de trenes en Palermo: al menos 90 heridos y 53 hospitalizados

En una mañana que debería haber sido rutinaria para los pasajeros del Ferrocarril San Martín, un dramático incidente sacudió el barrio de Palermo. Una formación descarriló y chocó contra otra, generando una situación de emergencia a la altura del puente ubicado en Dorrego y Figueroa Alcorta.

El SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencias) no tardó en emitir una alerta roja y desplegar un gran operativo en la zona. Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados a los hospitales.

Las autoridades sanitarias confirmaron que se registraron al menos 90 heridos y que 53 fueron trasladados a distintos hospitales.

"De los asistidos 30 son código rojo y dos fueron trasladas en helicóptero. En menos de 40 minutos hemos logrado evacuar todo. De los cuatro maquinistas solo uno fue trasladado, y un personal policial fue trasladado también. El operativo de evacuación funcionó muy bien”, dijo desde el lugar el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien al ser consultado sobre cómo fue que ocurrió el choque, sostuvo: “De la mecánica del accidente no hay información”.

/Inicio Código Embebido/

ESTO PASA AHORA.

Choque y descarrilamiento en Palermo. Una formacion con pasajeros del tren San Martin chocó a otra que iba vacía. pic.twitter.com/UBaJsToIU5 — Fino Martinez (@finomartinez) May 10, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Gente, descarriló un tren de la línea San Martín entre Palermo y Retiro. Hay gente descompensada y aún atrapada. Los Bomberos se encuentran trabajando en el lugar. Les aviso porque sé que lo usa mucha gente y puedan llamar a sus cercanos pic.twitter.com/232VfAku22 — Gonza Carranza ?????? (@gonzaIcarranza) May 10, 2024

/Fin Código Embebido/

En tanto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó ante la prensa: “No tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado el vagón mas complicado. Hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo ya están en los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero del SAME al Hospital Santojanni, y el resto, los otros 60, han sido evaluados y no fueron trasladados”.

Crescenti confirmó además que ya no quedaba más nadie en la formación ya que los perros peinaron los vagones y que nada podía decir del choque porque “hay que esperar la pericia”.

Los Bomberos realizaron un triage primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo. También se hizo una inspección y no se encontraron personas atrapadas.

/Inicio Código Embebido/

Descarriló un tren de pasajeros de la línea San Martín a la altura de Palermo: hay heridos.

Había impactado contra una formación que estaba detenida en las vías. pic.twitter.com/AmiyPRYoSt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 10, 2024

/Fin Código Embebido/





/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Orlando Morales.