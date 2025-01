Tragedia vial: revelan que el joven que mató a dos mujeres perseguía a una moto

Agustín López (20), el conductor que atropelló y mató a las mujeres cordobesas en Presidente Roca y el río este martes, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual y quedó en prisión preventiva. Las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias brindaron una conferencia de prensa tras la audiencia y confirmaron que el desastre surgió de una gresca de tránsito.

“Determinamos la calificación de homicidio simple con dolo eventual, y así lo consideró la jueza. Agradecemos a la gente que aportó material probatorio y a la Municipalidad”, iniciaron su declaración las fiscales, en presencia del móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“El testimonio de la acompañante fue fundamental. Encuadra perfecto en la calificación. Cuando empieza a acelerar después de la gresca del túnel, ella le dijo ‘pará que nos vamos a matar’, él no respondió. Esa frase es clave. Ella afirma que eran conocidos, que lo conoció este verano en Mar del Plata, dijo no ser la novia ni la amiga, y planteó que otros amigos tomaron alcohol, pero no él. Ella es testigo y víctima”, detallaron.

“Al motociclista aún no lo tenemos identificado. No descartamos hipótesis. La declaración de la acompañante coincide, en parte, con la declaración del papá. El auto estaba encerando a la moto, la estaba persiguiendo. La quiso encerrar, con maniobra zigzagueante, derrapó, subido a la vereda e impactó contra las víctimas. Todavía no está el examen toxicológico. Esto se inició con una gresca de tránsito en el túnel”, agregaron.

Las fiscales sostuvieron que, a la hora de determinar la calificación legal, tuvieron en cuenta antecedentes. “El caso Schmitt fue un quiebre en la jurisprudencia de Rosario. El caso Pira no se juzgó porque se evadió de la acción judicial. Todos estos hechos es política criminal de la Fiscalía que son homicidio simple con dolo eventual”, indicaron.

Finalmente, hicieron un pedido por el teléfono celular de la madre fallecida. “Es un TCL blanco, si alguien lo encontró que lo acerque a la Fiscalía”, solicitaron.