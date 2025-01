Javkin y el siniestro trágico en la costanera: "Esperamos la máxima pena"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló del trágico siniestro vial que se cobró la vida de dos cordobesas en la zona de Presidente Roca y el río, en la costanera central de la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Conocemos el trabajo de la Fiscalía, aportamos pruebas detalladas. Esperamos la máxima pena y dureza. Si no lo frenaba la columna del semáforo era algo todavía más grave. No se trataría de una picada, sino de una discusión de tránsito. Fue una maniobra a 120 kilómetros por hora, en esa zona. No hay atenuantes. Nada va a reparar la pérdida”, expresó Javkin en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Es la omnipotencia de alguien que cree que puede hacer lo que quiere. Arruinó la vida de otros y la suya. Vamos a seguir el caso porque tenemos una deuda con esa familia. Ya habíamos sancionado a esta persona, eso no le impidió volver a tener la idea de impunidad”, precisó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, Javkin sostuvo: “Nadie que haga algo así en nuestra ciudad va a quedar impune. Tenemos registrado cada paso, con medición de velocidad e imágenes”.