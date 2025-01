Habló el padre de la familia atropellada: "En un segundo cambió mi vida"

A días de la fatídica muerte de su pareja (Tania, de 41 años) e hija (Agustina de 17 años), Diego García habló sobre lo sucedido y pidió una pena ejemplificadora para el conductor que causó el desastre. Lo hizo tras el traslado de Victoria, su nena de 6 años que se recuperó rápidamente del atropello y seguirá su tratamiento en su Córdoba natal.

“No tiene explicación. Estamos tratando de pasarlo lo mejor posible, es lo único que queda. En un segundo cambió mi vida. No puedo hablar del tema, ya lo declaré en la causa. Tengo mucha gente a la que agradecerle, estuvieron en un momento que solos no podíamos haberlo pasado. Al director del hospital, médicos, la gente del hotel en el que nos quedamos, a mis amigos que vinieron, al intendente de Rosario, los gobiernos de Córdoba y Santa Fe”, expresó Diego en diálogo con El Doce de Córdoba.

“Queremos justicia, este chico de 20 años es un asesino al volante. Hay que cambiar las penas de tránsito, que son leves en comparación con el daño que causan”, sostuvo, y agregó: “Que lo que pasó no se repita, y si pasa que sepan que tendrán consecuencias muy altas. Yo no le voy a decir nada, que se encargue la Justica, solo Dios sabrá. Yo solo quiero justicia, la máxima pena que se le pueda dar. Lo que causó es mucho más que pasar unos años en la cárcel. A mí me cambió la vida, no sé qué va a pasar ni qué voy a hacer”.

Por otro lado, manifestó: “Es un lugar en el que la gente sale a caminar, es la costanera, cómo va a hacer lo que hizo. No tiene explicación, son milésimas de segundos, no da tiempo a reaccionar en nada. Es un milagro que estemos vivos”.