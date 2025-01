El dolor de una familia destruida: "Es un momento que no se lo deseo a nadie"

La muerte de las dos mujeres cordobesas que perdieron la vida este martes en un trágico siniestro vial sigue generando dolor en su familia. Rosana, prima de Diego –que perdió a su pareja e hija-, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y pidió justica.

“Estoy en Córdoba. Estamos todos destruidos, fue algo fatal, inesperado. Ellos viajaron el martes a la mañana. Fueron por tema de trabajo también, aprovecharon para quedarse unos días, hasta el fin de semana. Diego nos llamó. Le dimos la noticia a los padres de Tania. Fue terrible, es un momento que no se lo deseo a nadie. No hay palabras para esto”, lamentó Rosana.

“La nena que falleció tenía 17, era primera escolta en la escuela, excelente alumna. Cursaba para el profesorado de Inglés, iba a estudiar Psicología, un futuro tenia…la mamá también era muy emprendedora”, recordó.

Y sostuvo: “Pido justicia, nada les devolverá la vida, nada será igual, pero no puede seguir todo así. Destruyen familias que no tienen nada que ver. La gente tiene derecho a salir. Diego tiene a su padre internado muy mal, tuvo dos ACV (accidente cerebrovascular) antes. Tania, en su familia, se encargaba de todo. Les cortaron los brazos. La nena chiquita estaba por empezar primer grado, es muy difícil, muy doloroso, no sé cómo va a quedar con todo esto. Es muy difícil explicarle que ya no tiene a su mamá y su hermana”.