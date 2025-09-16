Santa Fe publicó en su sitio web la lista de los delincuentes más buscados

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció una actualización en los montos de las recompensas ofrecidas para la captura de los delincuentes más buscados y un sitio web con información al respecto. Esta medida se implementa tras la reciente captura de uno de los criminales más notorios, de apellido Bilbao, y busca incentivar la colaboración de la ciudadanía.

FOTO: La vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

“Estamos presentando la página web de los diez más buscados de la provincia de Santa Fe. Esto como parte de una política y de un programa tendiente a capturar a las personas priorizadas, requeridas por la justicia”, afirmó Cococcioni durante una conferencia en la sede de la Policía de Investigación (PDI), con cobertura del móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

El ministro destacó que la actualización de los montos de recompensa se distribuye entre los diferentes buscados, facilitando así el acceso público a la información sobre las búsquedas y las recompensas. “Ahora eso les va a permitir linkear a la página donde uno puede entrar y navegar en todas las caras y los pedidos de búsqueda”, explicó.

Respecto a posibles llamados o avisos distractores, Cococcioni mencionó que “los datos se toman para orientar la investigación, pero luego para el tema de recompensa el dato necesita ser validado por la Fiscalía”. Aclaró que no es necesario esperar a la sentencia o al juicio para proceder con el pago de la recompensa, ya que “cuando la Fiscalía Provincial o Federal informa que el dato ha sido útil para dar con la persona, eso es más que suficiente”.

Hasta la fecha, la provincia ha pagado ocho recompensas por la captura de delincuentes y mantiene un “top ten” de los más buscados, con un total de recompensas que ascienden a 70 millones de pesos.

Informe de Fernando Carrafiello.