Retenciones: escasez de dólares, "misma caja" y distintas posturas en el agro

Finalmente, este viernes el gobierno argentino mantuvo las retenciones para el trigo y la cebada, mientras que incrementó las alícuotas para la soja y el maíz.

Esta decisión genera preocupación en el sector agropecuario, que esperaba otra cosa, especialmente por el momento en que llega: tal cual se contaba este viernes mismo en El Campo Hoy, la comercialización de soja alcanza niveles máximos para la campaña de cara al próximo 30 de junio.

Durante la semana pasada se alcanzó lo que era hasta el momento el segundo mayor volumen de declaraciones juradas de ventas al exterior del complejo soja para la campaña actual con casi 1,7 millones de toneladas correspondientes a 330 mil toneladas de aceite, 365 mil toneladas de poroto y poco más de un millón de toneladas de harina de soja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este marco, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria y productor rural, expresó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que "el campo se ilusionó" con la posibilidad de una disminución en las retenciones, pero ahora enfrenta un panorama incierto.

En esa línea, señaló que "el gobierno dijo las bajo porque necesitaba plata y después las vuelvo a subir porque vuelvo a necesitar".

Esta falta de previsibilidad afecta la producción agrícola, ya que, a diferencia de otros sectores, el agro recibe un horizonte de planificación muy limitado. "Cualquier empresa quiere tener un horizonte. Al campo se le dan tres, cuatro meses", añadió.

El ex funcionario público también criticó la presión fiscal sobre el sector, argumentando que "ningún otro sector paga un impuesto adicional". Esto, según él, demuestra que "cada gobierno que asume termina mirando siempre la misma caja".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, destacó que las zonas más alejadas de los puertos, como Salta y Santiago del Estero, sufrirán más las consecuencias de estas decisiones fiscales, lo que podría resultar en "quebrantos" para los productores.

En relación a la siembra de maíz, Buryaile advirtió que los productores se cuestionan si "es negocio ya la agricultura". El aumento de costos y la falta de incentivos están llevando a algunos a alejarse de la agricultura y a regresar a la ganadería. "Las retenciones son un pésimo impuesto", aseguró, y enfatizó que "si no tenés una política contracíclica, se hace muy difícil sostener un esquema productivo".

Finalmente, al ser consultado sobre la percepción del sector respecto a la gestión de las retenciones por parte de diferentes gobiernos, sostuvo que "el sector agropecuario tiene más tolerancia a un gobierno que a otro". Esto, según él, no debería interferir en la obligación de los dirigentes de reclamar en función de las necesidades del sector.

Qué dijo la Sociedad Rural

En esa línea, se pone de manifiesto también la postura de la sociedad Rural Argentina, que se diferenció este jueves de lo hecho por otras entidades de la Mesa de Enlace como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) o Coninagro, las cuales “pusieron el grito en el cielo” por la vuelta de los Derechos de Exportación (retenciones).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Hay que preguntarle a C.R.A. y Coninagro, yo no voy a... La Rural no veo que venga en silencio, que no hacemos mucha comunicación a través de comunicados, no quiere decir que no expresemos nuestra posición en muchas cosas”, dijo su titular, Nicolás Pino.

Y cerró: “De hecho, ahí me viene a la cabeza, en estos días, cuando fue el distrito de Córdoba, que salió en estos días, salió a expresar la postura, así que eso lo venimos machacando y lo venimos haciendo muchas veces en un trabajo mucho más silencioso y anónimo, sin tanta estridencia, sino trabajando fuerte en eso”.

Entrevista de Alberto Lotuf e Informe de Fede Aguer.