Pullaro apuntó contra Milei: "Es injusto el planteo del Gobierno nacional"

Las últimas semanas estuvieron marcadas por reclamos de los gobernadores y respuestas del Gobierno nacional en torno al reparto de recursos. Guillermo Francos, jefe de Gabinete nacional, abrió un canal de negociación, pero la tensión no cede.

Ante ese panorama y de cara al inicio del debate de la reforma constitucional, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y aseguró: “Hicimos muchos esfuerzos, como los gobernadores de muchas provincias, y nos hicimos cargo de cosas que se hacía cargo el Gobierno nacional. Medicamentos, subsidios educativos, partidas alimentarias, rutas”.

“Cayó la coparticipación y seguimos pagando los sueldos al día por encima de la inflación. Es injusto el planteo del Gobierno nacional. Hay que sostener el equilibrio fiscal, pero debe ser a costa de lo que uno ahorra”, apuntó.

En ese sentido, mencionó: “En Santa Fe pagué costos políticos por dar debates que no se habían dado, hubo tensión, pero lo hice para tener un Estado equilibrado. Cada uno debe ajustar en su jurisdicción, cada uno debe arreglarse con los recursos que tiene, pero queremos lo mejor para el país”.

Y sobre las rutas, marcó: “Pedimos que arreglen las rutas nacionales, y si eso no sucede, pedimos que nos las transfieran. No tuvimos respuestas y las rutas cada vez están peor. En estos 19 meses el plan de concesión no se vio materializado”.

Informe de Matías Arrieta.