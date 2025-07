Milei amenazó a los gobernadores con ir a la Justicia si no sostiene el veto

El presidente Javier Milei arremetió este miércoles contra los gobernadores, quienes se unificaron para solicitar giros de fondos a las provincias y decidieron no participar en la celebración central por el Día de la Independencia. Acusó a todos los mandatarios, tanto a los que lo acompañaron en su gestión como a los que no, de querer "destruir" su gobierno y "romper todo" por motivos electorales y de poder.

"Quieren destruir al gobierno nacional, todos", afirmó Milei sobre los gobernadores. "La intención de ellos es romper todo porque si La Libertad Avanza se convierte en 'La Libertad Arrasa', ellos tienen un problema, se tienen que jubilar. No les importan los argentinos, están dispuestos a hacerlos sufrir con tal de mantener el poder", sostuvo en radio El Observador.

Milei planteó que hubo un aumento de la recaudación de entre 7% y 8%, lo cual benefició a las administraciones locales, en contraposición con los reclamos de los mandatarios provinciales, quienes afirmaron que estaban cortados los giros de la Casa Rosada. "Están recibiendo un montón de recursos, partieron de una situación de equilibrio, están recibiendo más recursos. No corresponde [lo que piden], están desbocados", dijo y acusó a los gobernadores de integrar "el partido del Estado".

El mandatario calculó que el paquete de iniciativas que enviaron al Congreso junto a otras de la oposición -como el aumento de jubilaciones o el financiamiento en salud- representaba 2,5% del PBI. "Está claro que están buscando destruir", insistió Milei.

A pesar de las tensiones, afirmó que si no lograba mantener el veto a esas iniciativas, no habría un cimbronazo en la economía argentina debido a la estabilidad que le adjudicó al plan económico y por el buen desempeño electoral que esperaba para su partido. "No hay fundamentos sólidos para estar espantados. Primero por la solidez de la macro", expresó.

También consideró importante que el Senado no tratara el "paquetazo" enviado por los gobernadores. "Veremos qué hace [Victoria Villarruel]. Esperemos que defienda los porotos como corresponde, los pingos se ven en la cancha", agregó, aumentando la presión sobre su vice, con quien ya mantiene una relación tensa.

En caso de que avanzara el paquete legislativo, Milei subrayó que sería crucial observar qué harán los senadores hasta ahora aliados al Gobierno. "Habría que ver si la oposición que tiene cierta afinidad con el Gobierno está dispuesta a avalar un programa populista dedicado a romper el equilibrio macroeconómico para volver al poder", comentó.

Sin embargo, destacó: "Voy a demostrar acá que no va a pasar nada. Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio porque después de que los aplastemos en las elecciones vuelvo a poner las cuentas en orden a la brevedad. Va a tener un impacto negativo transitorio pero la política de equilibrio fiscal es permanente. Jodan todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre. Va a ser un efecto negativo transitorio. Estamos absolutamente tranquilos de que no va a pasar nada".

En esta misma línea, aclaró que si le rechazaban el veto iba a judicializar la situación acelerada por aquellos que querían romper el país. "Si querían hacer una maldad, ya es tarde. No van a poder causar daño, aún en el peor de los mundos", afirmó con confianza, intentando mostrar optimismo ante un panorama complicado para su Gobierno en ese momento.

Respecto a las próximas elecciones legislativas, Milei mantuvo una postura similar. Afirmó: "Vamos a hacer una elección fuerte, por lo menos vamos a sacar 40 [diputados]. El peronismo va a estar por lo menos 10 puntos abajo, si no más", calculó sobre las proyecciones nacionales.

En cuanto al ámbito bonaerense, ratificó que el acuerdo con el PRO está cerrado y anticipó una conferencia conjunta para mostrar dicha alianza. Sobre la oposición, señaló: "El programa tiene consenso en los sectores vulnerables, por eso está tan asustado el peronismo; estamos disputándole cara a cara en la provincia de Buenos Aires".

