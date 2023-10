Problemas con las importaciones: “Están atrasados los permisos de compra”

El caso General Motors se convirtió en el suceso más importante de detención de producción en la industria metalmecánica de los últimos días en la región. Norberto Tarato, titular de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, destacó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que “están atrasados los permisos de importaciones”.

“Esto viene pasando hace 15 o 20 días, donde la fábrica de Renault tuvo que estar parada. Si no es una cosa, es otra. Quizás los problemas no le afecten directamente al productor, pero sí a un Tier 1 o Tier 2 -proveedores de la industria-, y no pueden entregar piezas. Es una cadena finita”, añadió.

El representante atendió que los permisos de compra al exterior, conocidos como SIRA, no están siendo entregados y que estos no representan una erogación de dólares, sino una promesa de ello.

Tarato detalló que en la Argentina “se le vende lo que tiene alto componente logístico, como un chasis o un paragolpes”. “No se fabrican motores, porque los componentes son totalmente importados. Tampoco cajas para vehículos que se producen aquí, pero si para exportar”, subrayó.

Por último, el titular de la AFAC reclamó: “Escucho hablar a los tres grandes candidatos, y a lo sumo se les cae hablar de la agroindustria, pero nunca se refieren a la industria metalmecánica. Se ocupa mano de obra. Necesitamos cambiar planeros por obreros de categoría. Los podemos formar”.