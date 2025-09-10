Polémica por el Boleto Educativo: ¿Ajuste provincial o recorte por auditoria?

Estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) enfrentan dificultades para acceder al boleto educativo, un beneficio que les permite utilizar el transporte público de manera gratuita. Enzo Balbuena, secretario de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), denunció en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "hace ya varios días un montón de estudiantes reportan no poder estar utilizando el beneficio".

El problema surgió tras un cambio en el sistema SUBE, que ha generado confusión y desconexiones entre el gobierno provincial y el nacional. Balbuena explicó que "muchos reportan que es fundamentalmente a partir del cambio este que hubo en el sistema SUBE" y añadió que "denunciamos que está habiendo un ajuste sobre estos estudiantes porque no se les está dando respuesta".

Los estudiantes afectados han recibido respuestas contradictorias al intentar reclamar su derecho al boleto educativo. "A algunos les dicen que es un problema burocrático, a otros que deben esperar porque están haciendo una auditoría interna", señaló Balbuena. Según un relevamiento realizado por la FUR, alrededor de 300 personas no pueden utilizar el boleto educativo, aunque se estima que el problema podría afectar a un total de 12.000 estudiantes.

Balbuena mencionó que "la universidad está a la espera" de una respuesta oficial sobre la situación, y que algunos estudiantes han logrado resolver su problema presentando la documentación requerida, pero muchos otros no han tenido éxito. "En muchos casos, digamos, sí termina pasando esto, que van, reclaman y no se lo solucionan", afirmó.

Los requisitos para acceder al boleto educativo incluyen ser alumno regular y tener al menos una materia aprobada el año anterior. Sin embargo, Balbuena sostuvo que "prácticamente todos cumplen con los requisitos que se solicitan". Además, mencionó que "no tuvimos ningún aviso de que esto iba a pasar" y que la falta de información oficial genera incertidumbre entre los estudiantes.

La situación se complica aún más, ya que los estudiantes deben cubrir un costo de 70.000 pesos por mes en caso de no contar con el boleto educativo. "Te genera una incertidumbre que, como digo, también estando a esta altura del año, no sabes si vas a poder terminar el año o no con el boleto educativo", concluyó Balbuena.

La respuesta de la Provincia

La secretaria de Transporte y Logística de la Provincia de Santa Fe, Mónica Alvarado, expuso en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, los detalles del programa Boleto Educativo, que busca garantizar el acceso a la educación para todos los santafesinos que estudian o trabajan en establecimientos educativos. La ley 14.394 establece dos requisitos fundamentales: tanto el beneficiario como el establecimiento educativo deben tener domicilio en la Provincia de Santa Fe.

Alvarado aclaró que, para los estudiantes universitarios, se requiere haber aprobado al menos una materia en el último año lectivo. “Eso no se discute, digamos, tener que vivir en la Provincia de Santa Fe, el establecimiento en la Provincia de Santa Fe, dos estudiantes universitarios haber rendido una materia el último año”, afirmó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, se llevan a cabo auditorías y controles para asegurarse de que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley. “Estamos cruzando datos con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe”, explicó Alvarado, quien añade que si no se cumplen los requisitos, el servicio se suspende. “No estamos quitándole a nadie que le corresponde, estamos controlando que quienes lo estén utilizando, reúnan los requisitos que la ley establece”, enfatizó.

En cuanto a la utilización del Boleto Educativo, se estima que hay más de 282 mil usuarios en todo el sistema. Alvarado mencionó que, en promedio, cada estudiante realiza dos viajes diarios. “Si vivís a menos de 60 kilómetros de donde estudiás, tenés derecho a dos viajes por día totalmente gratuitos”, explicó.

Al ser consultada sobre la sostenibilidad del sistema, Alvarado señaló que el gobierno provincial sostiene el programa a través de aportes de todos los santafesinos. “El sistema lo sostiene el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del aporte que hacemos todos los santafesinos”, afirmó, destacando la importancia de ser eficientes en el uso de los recursos.

Por último, Alvarado respondió a las inquietudes de los ciudadanos sobre la actualización de datos en el sistema SUBE, aclarando que este proceso es independiente de la auditoría del Boleto Educativo. “Lo que le diría a esta persona es que verifique su situación con su usuario y contraseña”, concluyó.

Entrevistas de Alberto Lotuf.