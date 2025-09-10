Universitarios juntan firmas "para restituir el boleto educativo"
Alejo Rossi, presidente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), manifestó su preocupación por la restricción que sufrieron algunos usuarios.
10/09/2025 | 07:14Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El boleto educativo para estudiantes universitarios tuvo actualizaciones.
Audio. Universitarios: "Estamos juntando firmas por la restitución del boleto educativo"
Radioinforme 3 Rosario
En Rosario, la situación del boleto educativo para estudiantes universitarios genera preocupación. La Federación Universitaria de Rosario (FUR) denuncia que, en los últimos días, varios estudiantes no han podido utilizar el boleto educativo en el transporte urbano de la ciudad, a pesar de haberlo usado regularmente durante el año. Al menos 300 estudiantes no lograron actualizar su SUBE, lo que les impide acceder a este beneficio.
Alejo Rossi, presidente de la FUR, señala: "Estamos realizando una juntada de firmas por la restitución del boleto educativo para que lo más pronto posible pueda restituirse para aquellos usuarios que están consultando porque no tienen el beneficio activo".
Además, Rossi menciona la colaboración con la Federación Universitaria del Litoral para abordar esta problemática: "Nos pusimos en contacto con la Federación Universitaria del Litoral para poder discutir esta situación y elaborar un relevamiento que dé con la certeza de cuántos estudiantes tienen la situación del boleto".
Ambas federaciones se unirán para solicitar respuestas a la provincia sobre esta situación. "Al menos hay 300 casos iniciales, y se puede estirar a muchas personas más que no tienen el boleto universitario y que lo utilizan a diario", afirma Rossi.
Muchos estudiantes aún no saben cómo actualizar su SUBE, un proceso que se puede realizar fácilmente a través de la página web o la aplicación de SUBE.
La situación se torna crítica para los estudiantes que dependen del transporte público y que enfrentan dificultades para mantener sus beneficios.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
