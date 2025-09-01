En vivo

Viva la Radio Rosario Notas

Rosario: filas y confusión en la Terminal por los beneficios de la SUBE

Un dato importante que se ha confirmado es que "no hay una fecha límite" para realizar esta actualización. Confusión entre los usuarios, tal cual manifestaron al móvil de Cadena 3 Rosario.    

01/09/2025 | 21:20Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Transporte urbano: actualización de la tarjeta SUBE en la Terminal de Rosario.

  1. Audio. Transporte urbano: actualización de la tarjeta SUBE en la Terminal de Rosario.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

La terminal de Ómnibus Mariano Moreno se convierte en un punto de atención clave para la actualización de las tarjetas SUBE, especialmente para aquellos beneficiarios del boleto educativo gratuito en la provincia de Santa Fe.

La situación generó filas extensas en el ingreso principal, donde se concentraban desde temprano este lunes los usuarios para mantener sus beneficios.

Un dato importante que se ha confirmado es que "no hay una fecha límite" para realizar esta actualización, a pesar de la desinformación que circuló sobre un plazo que finalizaba el 31 de agosto. Entre los usuarios, se encontraba una madre que actualizaba las tarjetas de sus hijos y comentó al móvil de Cadena 3 Rosario: "Supuestamente era hasta hoy, no sé si será cierto o no ".

Otro estudiante que se acerca para realizar el trámite, mencionó: "Hoy ya no me lo cubre, así que me tomé un colectivo y me lo cobraron".

La terminal de Ómnibus Mariano Moreno y otros puntos de actualización en la ciudad, como hospitales y facultades, permanecen activos para facilitar este trámite esencial a los usuarios.

Informe de Agostina Meneghetti.

