Polémica por aumento de la TGI: "Es una actualización correspondiente"

Desde la Municipalidad de Rosario salieron a contestar las críticas por un aumento en la Tasa General de Inmuebles (TGI) implementado a posteriori de las elecciones. En respuesta, Sebastián Chale, secretario de Gobierno, aclaró en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que este ajuste es parte de una ordenanza aprobada hace cuatro años que establece actualizaciones trimestrales de la TGI basadas en la inflación.

"El Concejo aprobó hace cuatro años una ordenanza que establece en periodos de inflación una actualización de la tasa general de inmuebles por trimestre vencido. Las elecciones fueron el 29 de junio, y el trimestre terminó el 30 de junio, por lo que se realizó la actualización correspondiente", dijo. Además, destacó que estos aumentos son cada vez menos significativos y que, en el futuro, los ajustes serán menores.

El funcionario desestimó las acusaciones de "degeneración fiscal", afirmando que el municipio ha implementado un plan de austeridad desde 2019 y ha logrado mantener los servicios y cumplir con los compromisos económicos. "Hemos cuidado el peso y mantenido estable la planta de personal", aseguró Chale.

En relación a la discusión sobre el próximo presupuesto, subrayó que es necesario continuar con la facultad del Ejecutivo para realizar actualizaciones trimestrales, argumentando que esto es esencial para no desfinanciar los servicios municipales. "Si no, eso se paga con una caída de recursos que luego no logran costear los servicios", advirtió.

Por otro lado, en el ámbito del transporte, la discusión sobre la tarifa de taxis se intensificó en el último tiempo. Los referentes del sector expresaron su preocupación por la falta de consideración de la remuneración diferencial para los trabajadores nocturnos.

A propósito, Chale enfatizó la necesidad de modernizar el sistema de tarifas y adaptarse a la competencia de las aplicaciones de transporte. "No podemos hacer caso omiso a eso, porque si no lo hace el propio sector, no termina siendo la gente", afirmó.

Finalmente, concluyó que es fundamental encontrar un nuevo equilibrio en la regulación de tarifas y servicios, adaptándose a las demandas actuales de los usuarios y a las condiciones del mercado.