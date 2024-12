Pareja del gendarme preso en Venezuela: "Me da miedo lo que puedan hacernos"

María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, exigió la inmediata liberación de su compañero de vida y dijo que es una persona totalmente ajena a la política. A su vez, dijo que siente “miedo” por lo que pueda sufrir ella o su pareja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Llegué a Venezuela en mayo, por temas personales, para ayudar a mi mamá. Tenemos un hijo que hace 7 meses no ve a su papá. Él venía en agosto, pero por las elecciones se cerraron los viajes en avión por Panamá. No pudimos concretar y esperamos que viniera con su licencia de vacaciones. Vivimos en Mendoza, en Luján de Cuyo. No sufrí amenazas, pero me resguardo. Soy periodista. Resguardo mis declaraciones para no poner en riesgo a mi marido”, inició su relato Gómez, en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Y afirmó: “Nahuel es running, deportista, es ajeno a la política. Desde el domingo 8 no tuvimos ningún contacto con él. Niegan a los abogados que Nahuel esté detenido en algún organismo del Gobierno. Lo que pudimos averiguar es que el martes fue trasladado a Caracas. Exigimos que nos digan cómo está, pero no nos dicen nada. El viaje fue familiar, no político, tendríamos que estar en la playa, él jugando con su hijo. Es una pesadilla, algo horrible”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Gómez, además, expresó: “Temo por mi vida, me da miedo lo que puedan hacerme a mí y a Nahuel. Él era un ciudadano que tenía derecho a visitar a su familia. Ignoraron los documentos y tomaron en cuenta su pasaporte argentino. No iba a mentir y decir que era maestro…no tienen derecho a hacer lo que le están haciendo”.