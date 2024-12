Creen que el gendarme detenido en Venezuela está en una base de inteligencia

Agustín Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela, fue a ese país para visitar a su pareja María Gómez y a su hijo de dos años de edad. Ambos se encuentran viviendo en el país petrolero hace poco más de seis meses.

Gallo se encontraba en sus vacaciones cuando decidió ir a Venezuela, entrando por la frontera colombiana, más precisamente por Cúcuta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó un fuerte reclamo por su liberación.

Gustavo Contreras, amigo de la familia de Nahuel, compartió detalles sobre la situación en diálogo con Cadena 3. Según explicó, la familia solo tiene información oficial de que Nahuel se encuentra detenido en Táchira, en una base de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.

Nahuel, que no había visitado Venezuela anteriormente, tenía como objetivo reunirse con su novia, María Gómez, y su hijo de dos años, Víctor. María había regresado a Venezuela hace siete meses para cuidar a su madre enferma. "La idea era volverse juntos, porque estaban viviendo en Mendoza", explicó Contreras.

Contreras confirmó que el viaje de Nahuel se debió a razones económicas, ya que el trayecto desde Táchira a Caracas resultaba más barato que volar desde Bogotá. "Él cruza de forma legal y hace los trámites aduaneros como cualquier otro", agregó. Sin embargo, fue detenido tras una segunda entrevista en el puesto fronterizo.

También subrayó que Nahuel no fue acusado de ningún delito en el puesto fronterizo. "Él iba con toda su documentación y no había ninguna razón para su detención", afirmó, y deslizó que la detención parece estar relacionada con la situación política entre Argentina y Venezuela, dado que Nahuel es un miembro de las fuerzas de seguridad argentinas.

Por otra parte, Contreras negó cualquier implicación de Nahuel en actividades ilegales. "Él tiene el grado de cabo primero y no tiene antecedentes en investigaciones o espionaje", aseguró. Nahuel trabaja de manera normal en la Gendarmería y nunca había estado en Venezuela antes de este viaje.

La familia tuvo escasos contactos con Nahuel desde su detención. "No se tiene ninguna información, solo sabemos lo que dijo la ministra", comentó Contreras. El único contacto que tuvo fue a través de un remisero que fue testigo de su arresto. "Si no fuera por el remisero, no tendríamos idea de dónde estaba", añadió.

La novia de Nahuel y su madre estuvieron buscando información en diversas cárceles, pero hasta el momento no recibieron respuestas. "Lo que sabemos es que se encuentra en una base de inteligencia en Táchira, según lo informado por la ministra Bullrich", concluyó Contreras.

Entrevista de Rodolfo Barili.