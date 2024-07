Nueva apuesta monetaria de Milei: "Antecedentes de esto no hay"

El sábado, el ministro de Economía, Luis Caputo, contó en su cuenta de X como sería la aplicación de la novedad que anunció desde Estados Unidos el presidente Javier Milei: el cierre de la cuarta y última canilla abierta de emisión monetaria.

Jorge Ingaramo, economista, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “El Estado interviene, claro. Ellos bajaron demasiado rápido la tasa de interés y se sumaron muchos pesos al sistema. En junio vimos que el Banco Central perdió reservas, había que pagar títulos en dólares, hubo poca liquidación del campo y el mercado se puso nervioso”.

“Claramente había que intervenir, entonces venderán reservas en el CCL (contado con liquidación). Tiene razón en eso Cristina Kirchner. Los comprará en 930 pesos y los venderá a 1430 pesos”, indicó sobre el comentario de la expresidenta.

Y sostuvo: “Antecedentes de esto no hay, es una jugada novedosa que el Banco Central anuncie que va a intervenir en el mercado del CCL. El Gobierno anunció que absorberá 2,5 billones de pesos. Entonces para timbear en contra del Gobierno hay que ser un peso pesado, no es tan simple”.

Por otra parte, Ingaramo señaló: “El exportador no puede estar cobrando el 2 por ciento más todos los meses contra el 5 por ciento de inflación, hay que corregir eso. Pero es la política del Gobierno, que decidió sostener eso. Hay muchas contradicciones entre el Gobierno y el FMI (Fondo Monetario Internacional), que quiere tipo de cambio flotante y no gasto de reservas. Milei está haciendo lo suyo, no es un joven que vaya a cambiar de parecer, avanza a paso redoblado. Yo no hubiera corrido tanto riesgo con la baja de tasas”.