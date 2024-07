Qué hacer con la plata, con Milei y Caputo jugados a todo o nada

Adrián Simioni

¿Qué hacer con la plata, con Milei, y Caputo, jugados a todo? ¿Qué pregunta, eh? Este es un anticipo. Pero hay algunas pintas. Por ejemplo, en los mercados en Estados Unidos, los bonos argentinos hablaron con una leve mejora. Están en verde, no están en rojo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que quienes operan en ese mercado, de alguna manera, confían en que el Gobierno va a cumplir con el pago de esos bonos. Es una pequeña pista. Eso en Estados Unidos.

Acá cerquita, en las cuevas de Córdoba, empezaron a ofrecer el dólar a $1.500, cuando el viernes había encerrado, lo ofrecían a $1.515.

Con las medidas, el Gobierno quema las naves. Una nueva vuelta de tuerca para dejar de emitir, para reducir aún más la cantidad de pesos, o convencer a la gente del mercado que el Gobierno va en serio con esto, que no va a haber pesos. Quiere reducir con eso la expectativa de inflación, de devaluación, y por lo tanto, tratar de que se achique la brecha, porque si vos tenés a todo el mundo convencido de que el dólar oficial en algún momento se va a disparar, lo que hace todo el mundo es no liquidar dólares oficiales a ese precio, porque cree que se va a disparar. Por lo tanto, se agrava el problema, porque no te liquidan dólares, te quedas sin dólares y es peor el problema, se agranda más la brecha, se agranda las expectativas. El Gobierno quiere atacar eso.

¿Cómo quiere convencer el Gobierno de que se terminaron los pesos? Dice el Gobierno, bueno, cierro todas, todas, todas las fuentes de emisión. EL Gobierno tiene actualmente cuatro canillas de emisión.

Una, cuando el Banco Central se acumuló tanta cantidad de pesos, que cuesta mucho drenar todos esos pesos. Bueno, esa canilla ya se cerró. En lo que va del año, el Gobierno, es decir, no el Banco Central, sino el Gobierno tiene un superávit de 2,3 billones de pesos. De todo lo que recaudó, pagó todo, pagó todo lo que ha pagado y le quedaron 2,3 billones.

Después, el Banco Central tiene que emitir para pagar los intereses de la deuda que acumuló, tratando de absorber todos esos pesos que había en la calle, que le habían obligado a emitir, para que no haya tanta inflación. El Gobierno dijo, esto se terminó, porque a esa deuda, ya no la tiene más el Banco Central, la tiene el Gobierno, se tiene que arreglar el Gobierno, como cualquier hijo de vecino, que se tiene que arreglar con su deuda.

Como el Gobierno ha tenido ese superávit de 2,3 billones de pesos, el Banco Central le dice, "ah, la puede pagar esa deuda, tranquilo que la va a pagar, pero no van a ser nuevos pesos que yo meto al mercado, porque no hay emisión". Es deuda, son pesos que el Gobierno cobre en impuestos y lo destina a pagar.

Tercera: los famosos PUTS, que es deuda que tomó el Gobierno. Yo voy a tomar la plata, pero el garante va a ser el Banco Central.

Entonces el Gobierno ahora dice "ya tenemos un principio de acuerdo con los bancos para que los bancos renuncien a esa garantía. Y que también se haga cargo el Gobierno de lo que tiene que hacerse cargo y se termina una historia. Basta de ahí. Llevamos tres vías de emisión.

Viene la cuarta. ¿Cuál es la cuarta forma de emisión? Cuando el Banco Central compra dólares, con pesos. En realidad, no es una emisión porque está comprando dólares. Hay un intercambio. Pero está volcando pesos a la calle.

Entonces, ¿Qué dijo el Gobierno ahora? "Mira, yo voy a comprar dólares y voy a largar pesos a la calle. Los voy a comprar al valor del dólar oficial. Los voy a comprar a 960 pesos y después los voy a vender en el mercado financiero donde cotizan el dólar contado con liqui, MEP y demás. Los voy a volcar ahí para que haya oferta de dólares y los voy a volcar ¿a cuánto? A $1.425 que es más o menos lo que vale".

Con lo cual, dice el Gobierno, yo voy a largar $960 por cada dólar que compro, pero después cuando yo venda ese dólar voy a absorber $1.425. Voy a quitar de la calle 500 pesos casi, por cada dólar que yo negocio.

Es una jugada a todo o nada dice el Gobierno. ¿Por qué digo que es todo o nada? Bueno, porque son muchas apuestas. El Gobierno dice implica confiar que el Gobierno, no el Banco Central, que el Gobierno va a poder financiarse y pagar todas sus deudas en pesos y en dólares sin manotear al Banco Central, cosa que nunca pudo hacer hasta ahora.

Milei dice "lo vamos a hacer". Por eso anuncio el Gobierno, por ejemplo, que ya va a comprar ahora con su propia plata va a comprar 1.500 millones de dólares que tiene que pagar recién en enero.

Es un cambio copernicano en lo que se venía haciendo en los últimos 20 años en la Argentina.

Lo segundo es que esta falta de pesos baje la inflación definitivamente. Como va a haber menos pesos, va a tener que bajar sí o sí la inflación.

Por último, la confianza en que los exportadores van a liquidar. Eso es lo que estamos tratando de testear hoy y en estos días. Hay muchísimo en juego.