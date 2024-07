Dudas sobre la política de recrudecimiento monetario que implementa el Gobierno

El presidente Javier Milei anunció desde Estados Unidos el inicio de una etapa de "recrudecimiento monetario", por la cual el Banco Central dejará de emitir dinero también para comprar divisas, con el fin de contener la inflación y la subida de los tipos de cambio paralelos.

Una medida que empieza a regir este lunes y se encara como "un nuevo upgrade de la política monetaria".

El ministro de Economía, Luis Caputo, quien acompaña a Milei en el viaje, tradujo lo dicho por el presidente a través de X y le respondió preguntas a los distintos cibernautas.

"A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el BCRA comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)" y agrego: "En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el Mulc, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit".

"El peso será la moneda escasa y demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos. La absorción es por la cantidad de pesos. O sea, el Central retira solo los pesos emitidos y se queda con el neto de dólares en la medida que haya brecha" concluyó.

El economista Gabriel Caamaño explicó en diálogo con Cadena 3 que esta medida se debe a una brecha creciente entre los dólares financieros y el oficial. "El Gobierno tomó nota de eso y su respuesta fue anunciar este mecanismo", dijo Caamaño.

Según indicó, hay dos posibles interpretaciones para esta intervención. Por un lado, la medida puede ser vista como un mecanismo para "esterilizar" pesos o, también, como una intervención directa para reducir la brecha cambiaria. "La reacción del mercado dependerá de qué interpretación prevalezca", remarcó.

Y añadió: "Si el mercado interpreta que esto es un mecanismo para acelerar los tiempos de flexibilización del control de cambios, probablemente el mercado toma esto de forma positiva", explicó Caamaño. Por contrario, "si se ve como una forma de intervenir directamente para reducir la brecha el impacto va a ser negativo", advirtió.

Consultado respecto a cómo este plan del Gobierno podría afectar al crawling peg, Caamaño dijo que "cualquier otra devaluación intermedia dañaría la credibilidad del Gobierno" y que "la próxima devaluación tendría que ser la de salida del cepo".

El crawling peg es el sistema cambiario donde la moneda local sigue a otra moneda extranjera.

Por último, el economista evitó referirse a cómo podrían reaccionar los mercados ante la nueva medida anunciada por Milei y Caputo. "Si la brecha baja y el Gobierno no muestra una aceleración en los tiempos de salida del cepo, el mercado va a decir entonces 'esto no era para salir más rápido del cepo, esto era para sostener más tiempo'. Entonces, la percepción va a evolucionar negativamente. Si el Gobierno anuncia esto y la brecha no baja el impacto va a ser también negativo", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.