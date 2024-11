Música, derechos y 'vaquitas' para Sadaic en eventos: "La ley es muy clara"

La situación en torno al cobro de derechos de autor en eventos privados genera controversia en Santa Fe (como en otros puntos del país). Recientemente, se han reportado casos en los que comensales de fiestas han tenido que "hacer una vaquita" para pagar a Sadaic, la entidad que gestiona los derechos de autor, con el fin de evitar que se corte la música.

Oscar Militello, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Eventos y Afines de Santa Fe, sostuvo en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que "Sadaic no puede, primero, no puede entrar al salón ni clausurarte la música".

Militello explicó que, aunque ha habido intentos de cobrar, "no tienen el poder de entrar y cortarte la música". Además, mencionó que se han presentado cartas documentos y amenazas, pero "la ley es muy clara" y no deben realizarse estos pagos.

En una reunión reciente con el concejal Lisandro Cavatorta, se logró que el Gobierno nacional aclarara el decreto presidencial 765-2024, que establece que "no existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado".

El dirigente enfatizó que "es inconstitucional que ellos sigan pretendiendo cobrar" y que, a pesar de ello, "vienen, tratan, amenazan, mandan cartas de documentos".

El representante de la Cámara indicó que muchos salones han comenzado a enviar cartas documentos a Sadaic para cesar el envío de facturas, lo que ha resultado en una disminución de los problemas. Sin embargo, alerta que "el ciudadano, el dueño de la fiesta de 15, se siente desprotegido" y, ante la intimidación, muchos optan por pagar "por las dudas".

Militello también menciona la situación de las radios, que, a pesar de no emitir música, deben pagar un porcentaje de su facturación a Sadaic y Capif, lo que consideró "un disparate". "Estamos a favor de que al autor y al cantautor le sigan pagando sus derechos, porque les corresponde", aclara, pero criticó que "no se puede obligar a las radios a pagar por algo que no utilizan".

Finalmente, concluyó que se están considerando acciones judiciales contra Sadaic para poner fin a esta situación que confunde y asusta a los organizadores de eventos. "Estamos pensando en hacer algún recurso de amparo colectivo entre todos los socios que tenemos en la Cámara", afirmó.