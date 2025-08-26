Menem y la posible corrupción en la gestión Milei: "La gente se siente estafada"

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se refirió en las últimas horas a los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucran a figuras cercanas al gobierno, asegurando que, aunque no puede garantizar su autenticidad, el contenido es "absolutamente falso". La situación, según él, es parte de una estrategia para "ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones".

Alfredo Menem, ministro de Desarrollo Social de La Rioja y primo de Eduardo "Lule" y Martín Menem, criticó la gestión del gobierno de Javier Milei, señalando que "todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Milei están metidos en este entorno". Aseguró en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que Martín Menem no ha estado presente en la provincia para resolver problemas, lo que agudiza la situación de la población. "La gente se siente estafada electoralmente", sostuvo.

Alfredo Menem también se distanció del enfoque familiar en la política, enfatizando que "lo que planteamos es la responsabilidad de los dirigentes políticos". En cuanto a la corrupción, afirmó que "la comunidad tiene la necesidad de saber qué está pasando" y que las personas involucradas deben dar explicaciones.

Respecto al legado de Carlos Menem, Alfredo Menem lo consideró un "excelente gobernador" pero cuestionó las decisiones de su presidencia. "Carlos Menem no tiene absolutamente nada que ver con este gobierno de Milei", subrayó, indicando que su familia no representa el Menemismo actual.

Finalmente, Alfredo Menem rechazó la idea de que exista un "heredero" de Carlos Menem en la política, afirmando que "cada dirigente político genera su liderazgo desde su pensamiento". Esta declaración pone de relieve la complejidad de la situación política actual y el legado del apellido Menem en Argentina.

Entrevista de Alberto Lotuf.