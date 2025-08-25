Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció sobre el escándalo de las supuestas coimas en el Gobierno, surgido tras la difusión de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Menem afirmó: “Pongo las manos en el fuego por ‘Lule’ y Karina Milei”.

En los audios, Spagnuolo implicó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su colaborador cercano, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, quien es primo del presidente de la Cámara Baja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Menem describió la situación como una “monumental operación”, sugiriendo que se trataba de una “maniobra” destinada a perjudicar al Gobierno a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, programadas para el 7 de septiembre.

El presidente de la Cámara de Diputados no pudo “asegurar la autenticidad o no de los audios”, pero enfatizó: “Sí puedo decir que el contenido es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por ‘Lule’ como por Karina Milei".

Menem consideró que la filtración de los audios del ex titular de ANDIS representaba “una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes del país en términos provinciales, la bonaerense, se trata de una maniobra para ensuciar a un Gobierno”.

Además, criticó: “Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras, ocurrieron durante todo 2023, previo a la llegada de Milei a la presidencia”.