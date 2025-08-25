En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la difusión de los audios de Spagnuolo se trata de una “monumental operación”.

25/08/2025 | 09:38Redacción Cadena 3

FOTO: Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció sobre el escándalo de las supuestas coimas en el Gobierno, surgido tras la difusión de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Menem afirmó: “Pongo las manos en el fuego por ‘Lule’ y Karina Milei”.

En los audios, Spagnuolo implicó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su colaborador cercano, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, quien es primo del presidente de la Cámara Baja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Menem describió la situación como una “monumental operación”, sugiriendo que se trataba de una “maniobra” destinada a perjudicar al Gobierno a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, programadas para el 7 de septiembre.

El presidente de la Cámara de Diputados no pudo “asegurar la autenticidad o no de los audios”, pero enfatizó: “Sí puedo decir que el contenido es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por ‘Lule’ como por Karina Milei".

Menem consideró que la filtración de los audios del ex titular de ANDIS representaba “una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes del país en términos provinciales, la bonaerense, se trata de una maniobra para ensuciar a un Gobierno”.

Además, criticó: “Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras, ocurrieron durante todo 2023, previo a la llegada de Milei a la presidencia”.

Lectura rápida

¿Quién se pronunció sobre el escándalo de las coimas?
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

¿Qué implican los audios divulgados?
Los audios implican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem en un escándalo de supuestas coimas.

¿Cuándo están programadas las elecciones legislativas?
Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires están programadas para el 7 de septiembre.

¿Cómo describió Menem la situación?
La describió como una “monumental operación” destinada a perjudicar al Gobierno.

¿Qué opinó Menem sobre la autenticidad de los audios?
No pudo asegurar su autenticidad, pero afirmó que el contenido es absolutamente falso.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho