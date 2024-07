Luis Juez: "Necesitamos un gran pacto de convivencia"

El senador Luis Juez, en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, cuestionó el temperamento del presidente Javier Milei y su falta de habilidad para construir consensos parlamentarios. "El presidente también va a tener que entender que para viabilizar lo que ayer suscribimos vamos a necesitar construir unas mayorías parlamentarias", afirmó Juez tras la firma del Pacto de Mayo.

Juez también señaló la necesidad de una política exterior más sólida y criticó la actitud del presidente hacia otros líderes mundiales. "No está bien que nosotros ridiculicemos a un presidente porque no nos gusta su color político, su pensamiento, su forma de ser. Nosotros no podemos andar peleándolo con todo el mundo", declaró.

En cuanto al tema minero, Juez destacó la importancia de explotar los recursos naturales en beneficio del país y criticó los contratos leoninos que dan poco beneficio al país. "Lo nuestro es irrisorio. Pero bueno, también depende de cómo nos paramos frente a acontecimientos importantes", expresó.

Además, el senador cuestionó la propuesta del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. "La Argentina no necesita un operador político. Necesitamos juristas", sostuvo.

Finalmente, el cordobés enfatizó la importancia de superar las divisiones políticas y trabajar juntos por el bien del país. "Creo que nosotros necesitamos un gran pacto de convivencia, cuatro o cinco reglas básicas, acordarla y meterle para adelante", concluyó.