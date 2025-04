En un cónclave de desconocidos, ¿asoma un tapado?

Por Marcos Calligaris

En Roma ya está todo listo para el cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo, una fecha que sorprendió a muchos. Se preveía que las votaciones arrancaran antes, pero finalmente los cardenales decidieron tomarse más tiempo. Y no es un detalle menor: con cerca del 80% de los electores creados por Francisco en los últimos años, muchos de ellos se están viendo por primera vez. "We don’t know each other" ("no nos conocemos"), respondió este lunes a la mañana el cardenal suizo, Anders Arborelius, a un pequeño grupo de periodistas que hacíamos guardia en el ingreso de una congregación general, las reuniones previas al cónclave. Esa falta de vínculos personales podría terminar siendo decisiva a la hora de buscar un perfil para el próximo Papa.

El primer dilema está claro: la Iglesia parece debatirse entre profundizar el rumbo de Francisco o girar hacia posturas más conservadoras. Todo indica que el camino de la continuidad tiene más chances, por la composición misma del colegio electoral. Y, en ese marco, es que suenan los nombres que repiten los análisis de la prensa mundial: Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, Matteo Zuppi, Mario Grech, Jean-Marc Aveline.

Sin embargo, hay una segunda lectura que empieza a instalarse entre quienes conocen el funcionamiento de los cónclaves. Cuando los cardenales recién se están conociendo, a veces no gana el favorito, sino el que logra encarnar mejor el espíritu que se busca. Y es ahí donde empieza a tomar fuerza la hipótesis de una sorpresa. Este mismo lunes, el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo planteó abiertamente esa posibilidad: "Creo que puede salir uno tapado. Es muy probable que pase. Pasó con Juan Pablo II. Puede ocurrir que surja un candidato que tenga muchos votos y otro candidato que también tenga muchos, pero que ninguno llegue a los dos tercios y entonces surge otro. Eso puede pasar y, de hecho, pasó", señaló.

Ahora bien, si entendemos por "tapado" a alguien que no estaba en los planes, habría que preguntarse si todos los nombres que empiezan a barajarse en voz baja realmente encajan en esa definición. En ese contexto, el nombre del Ángel Sixto Rossi aparece como una opción posible, aunque no sería del todo sorpresiva para quienes siguen de cerca su trayectoria.

El arzobispo Rossi conoció al Papa mucho antes de serlo, cuando daba misa en una iglesia porteña donde él era catequista. Incluso contó que fue el propio Bergoglio quien impulsó su ingreso al Colegio Máximo de San Miguel, en Buenos Aires, del que era rector al mismo tiempo que provincial de los jesuitas argentinos. Fue Francisco también quien lo envió a estudiar a Ecuador.

Jesuita, como Francisco, Rossi no es simplemente "uno de los suyos" en términos de pertenencia. Su vida entera respira el mismo aire espiritual: la importancia del discernimiento, la prioridad de los gestos concretos sobre los discursos vacíos, la cercanía a los más olvidados. Fundador de la organización Manos Abiertas, dedicada a atender a personas en situación de calle y a los sectores más vulnerables, su trayectoria en Córdoba lo presenta como un hombre de acción antes que de escenario.

Su manera de vivir la fe —más desde el hacer silencioso que desde la exposición pública— podría ser vista como un valor en un momento donde la Iglesia busca consolidar su presencia en el mundo sin quedar atrapada en guerras culturales ni polarizaciones políticas.

Rossi, además, combina otras cualidades que pesan en cualquier elección de esta magnitud: sentido común, apertura al diálogo, habilidad para tender puentes entre sectores muy distintos y una sensibilidad especial para leer "los signos de los tiempos" sin perder el eje central de la fe. No es casualidad que, en su breve gestión como arzobispo de Córdoba, haya logrado mantener respeto y buen trato tanto con sectores progresistas como conservadores, en una Argentina cada vez más atravesada por la grieta.

De todos modos, él mismo parece querer quitarse la presión de encima. Durante el vuelo que lo llevó de Córdoba a Roma, consultado sobre el cónclave, se apuró a aclarar con una sonrisa que se autoexcluía. No fue la primera vez que lo hacía: días atrás, cuando le preguntaron si se veía como pontífice, había respondido, con una humorada muy al estilo de Francisco: "¿Yo? ¡De papa frita!". Una manera simple de dejar en claro que no se toma en serio las especulaciones de pasillo.

La mayoría de los analistas sostienen que sería difícil que un argentino vuelva a ser elegido tan pronto, argumentando una supuesta "fatiga regional", razonamiento que pierde fuerza si se repasa la historia: hubo más de 200 papas italianos, 16 franceses y 14 griegos, entre otros, y nadie habló entonces de saturación geográfica. La elección de un papa argentino, si se produjera, no sería más excepcional que la repetición de europeos durante siglos.

En cuanto a su pertenencia a la Compañía de Jesús, lejos de ser un obstáculo, podría leerse también como una señal: la validación histórica de la obra de Francisco y un reconocimiento al carisma ignaciano que, durante décadas, fue visto con recelo en ciertos sectores de la Iglesia.

Hoy, en los análisis más fríos, su falta de trayectoria curial o su reciente llegada al cardenalato podrían jugarle en contra. Pero en un escenario donde el conocimiento personal, la cercanía y la sensibilidad pesan tanto como la experiencia diplomática, su perfil no debería ser descartado a priori.

Si la Iglesia busca prolongar el espíritu de Francisco —una fe de puertas abiertas, de gestos concretos, de misericordia activa y mirada puesta en los márgenes—, Rossi podría representar, más que una sorpresa absoluta, una continuidad inesperada, pero coherente con los tiempos que corren.