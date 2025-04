"Yo quiero ser sicario": escuelas sitiadas por el narco y un libro para entender

El autor Eduardo Marostica presenta su novela "Yo quiero ser sicario" este martes 29 de abril, a las 18 en el Complejo Cultural Atlas. La obra, que se basa en testimonios reales, explora la compleja realidad de las escuelas sitiada por el narcotráfico en Rosario.

Marostica, psicólogo y docente, explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que la idea del libro surge de su experiencia trabajando en escuelas de la periferia y de los relatos que escuchó de personas que enfrentan la violencia en sus comunidades.

"Me encontré con personas de carne y hueso que me contaban historias que a mí me conmovieron", señaló el autor. La novela aborda la seducción del narcomenudeo entre los adolescentes, quienes buscan una salida a la falta de oportunidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Había algo de grandilocuencia en eso porque lo decía con mucho peso", mencionó Marostica sobre un joven que expresó su deseo de ser sicario en clase.

La narrativa de "Yo Quiero Ser Sicario" no solo se centra en la violencia, sino que también presenta personajes que luchan por salir de situaciones extremas. "Lo que me conmovió fue esa historia de los que pudieron salir", afirmó Marostica, quien inicialmente pensó en titular el libro "Los que salieron".

Sin embargo, cambió el enfoque al escuchar a los jóvenes que expresaban sus aspiraciones a través de la violencia.

El autor destacó que su intención no es adoctrinar, sino mostrar la realidad que lo perturba y conmueve. "Trato de escribir y mostrar algo que a mí me perturbó, algo que a mí me conmovió y algo que a mí me dolió", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A través de su obra, Marostica busca generar reflexión sobre las contradicciones de la sociedad, donde la violencia se ha normalizado.

La novela, descrita como "incómoda" y "oscura", incluye elementos de amor y relaciones interpersonales, además de explorar la vida en un contexto de violencia. "En un mundo, en una cotidianidad que se vuelve oscura, hay personas luminosas que ejercen la docencia", mencionó el autor, resaltando la importancia de los educadores en la vida de los jóvenes.

La presentación contará con la participación de Norma López, concejal de la ciudad, y Carlos Del Frade, diputado provincial. Los interesados pueden encontrar la novela en cinco librerías de Rosario: Mandraque Libros, Buchín, Homo Sapiens y El Gato Eterno, entre otras, así como en Mercado Libre.

Entrevista de Lucas Correa.