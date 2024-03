Escuelas cerradas por ataque narco: "La gente no quería mandar a los chicos"

El titular de la delegación rosarina de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados), Martín Lucero, confirmó que la actividad escolar este lunes en Rosario fue nula. En el sector público la situación fue similar, tras el pedido de Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe).

“El paro pone la situación de conflicto. No nos pareció ese el lugar. No queremos narcos que se regocijen por eso. Pero es cierto que la gente no quería mandar a los chicos a la escuela. Las que abrieron casi no tuvieron chicos”, indicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“No hay colectivos y el taxi está saturado. En total, 9 de cada 10 escuelas estuvo cerrada. Las abiertas, casi sin actividad”, cerró.