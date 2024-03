Habló el primo de Bruno: "Tenía miedo, hacía un mes había entrado a trabajar"

Santiago, de 21 años, recibió un llamado el sábado por la noche que le cambió la vida. Bruno, su primo de 25 años y padre de un niño de dos, fue asesinado a sangre fría por un delincuente en la estación de servicio en la que trabajaba desde hacía un mes.

“Es una profunda tristeza, mataron a un inocente a sangre fría”, afirmó el joven en diálogo con Hernán Funes, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Sin embargo, marcó, con un profundo dolor, que ya “es algo habitual en Rosario, lo normalizamos”.

Bussanich había trabajado como telemarketer desde su casa, pero los ingresos eran bajos para las necesidades que tenía la familia. Bruno era parte del sostén económico de su pareja y su hijo, además de su madre y hermano. “Le hice el curriculum para entrar en la estación de servicio y por eso me corre un cierto escalofrío. Hacía dos días lo habían pasado al turno noche”, continuó su primo.

“Agarró ese trabajo porque la plata era otra, la necesitaba. Salía a trabajar con miedo como cualquier persona que se toma un colectivo a las 5 de la mañana o hace guardia a la madrugada”, añadió.

Por otro lado, Santiago destacó que en la actualidad “hablar de Rosario es drogas, armas e inseguridad”. Y destacó: “Cuando me llamaron y me dijeron que lo habían asesinado estaba tranquilo, hasta que llegué y me cayó la ficha de que no se iba a despertar, que no lo íbamos a tener más. Es horrible”.

“Nos quedamos en la Puma, con la impotencia de no saber nada. La Policía nos dijo que capturaron a un presunto autor del hecho. Descartaron el auto a unas cuadras y al parecer escaparon. No sabemos nada más de parte de nadie”, expresó.

En el recuerdo, Santiago reveló que le quedarán los días en que juntos fiscalizaron la candidatura de Javier Milei a la presidencia argentina: “Lo militamos, trabajamos, todo a pulmón. Fue de los mejores momentos que viví con él. Pensamos que era lo mejor para el país y para Rosario”.