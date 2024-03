Milei, sobre el narcotráfico en Rosario: “No negociamos; son ellos o nosotros”

El presidente Javier Milei envió este domingo a la noche sus condolencias a los familiares del playero asesinado por un sicario en la ciudad santafesina de Rosario y aseguró que “este Gobierno no va a parar hasta que haya justicia”.

“Bruno (Bussanich) tenía 25 años y estaba trabajando, cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este Gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

En su extenso mensaje, apuntó contra el kirchnerismo y el narcotráfico: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”.

“Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario”, aseguró.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con las fuerzas de seguridad, sobre las que comentó: “Tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”.

“Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich”, cerró.