Las frases más resonantes del discurso de Milei

Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, habló en cadena nacional desde la Casa Histórica en Tucumán en la firma del Pacto de Mayo.

Las frases destacadas de Milei en la cadena nacional

- “Argentina se encuentra en un punto de inflexión”

-“Creemos que el desafío que enfrenta la Argentina es demasiado grande”

- “Anunciamos el puntapié del nuevo orden para nuestro país”

-"Todo hombre es capaz de redimirse y no rechazaremos a nadie siempre y cuando haya obrado dentro de la Ley"

-“Los jóvenes menores de 25 años no recuerdan lo que es vivir sin inflación”

-"Se terminó el chamanismo económico. Vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestras vidas"

- "Hay que hacer a un lado los egoísmos y realizar sacrificios para emprender juntos un rumbo común, así es como se escribe la historia grande de los países"

- "Hoy esa Argentina grande que alguna vez fuimos parece un sueño lejano después de un siglo de paulatina caída en la miseria, nos hemos olvidado como sociedad de nuestro pasado próspero"

- "Nosotros no miramos para atrás, no mantenemos rencores. Creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevar esas ideas a la realidad, no impugnar a al adversario por cuestiones personales, ni perseguirlo por pensar distinto, ni vivir en una inquisición permanente.

-"Hoy acudieron al llamado que les hizo el pueblo argentino"

-"La política tiene que discutir ideas y llevarlas a la realidad"

-"Cuando obedecimos estos puntos nos convertimos en potencia"

-"Una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre"

-"Somos un país pobre"

- "Les decimos a todos los argentinos de bien que reclamaron un cambio de rumbo con su voto que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre, por eso firmamos este pacto"