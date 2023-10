La hija de Arturo Illia, fulminó a Insaurralde: "Me dan ganas de vomitar"

Emma Illia, hija de Arturo, que presidió el país de 1963 a 1966, habló sobre el escándalo de Martín Insaurralde.

“No me interesa, me parece reiterativo, aburrido. No voy a traer esto a la conversación. Los años de presidencia de mi padre fueron tres años de oro, según Leloir”, comentó Emma en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y sentenció: “Me dan ganas de vomitar con esto”.

“Esta es una Argentina gobernada y secuestrada por sus intereses. Como puedo hablar de estas personas que son pobres seres”, indicó.

Y sostuvo: “La crítica es la fuente de la imaginación política. Los sistemas ideológicos anulan la autonomía personal”.

“Acá nadie habla de plan de desarrollo, nadie tiene plan. Confrontan, pero nadie dice la verdad, nadie pone el dedo en la llaga”, lamentó.