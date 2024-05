César González, el "pibe chorro" que presenta su historia en la Feria del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, César González, presentó su libro "El niño resentido", una biografía donde relata cómo fue crecer en un entorno donde la vida no tenía valor, el delito era común y la única perspectiva era terminar muerto a manos de la policía o consumido por la adicción a la cocaína.

César González pasó su infancia en la villa Carlos Gardel. Con una madre adicta, un padre alcohólico y una abuela que hizo todo lo posible por cuidarlo.

El libro es para González una oportunidad de mostrar que el delito no es producto de una maldad innata, sino de un entorno y circunstancias que empujan a los jóvenes hacia la delincuencia.

"El libro es no solamente para el que es de una villa y se siente identificado, sino para aquel que no es de una villa, pueda entender que un pibe que sale a robar no lo hace porque es un monstruo innato, no lo hace porque tiene un goce en el mal", explicó González a Entre Líneas.

"Yo iba a la escuela, terminé la primaria sin repetir ni llevarme una materia y así todo, terminé robando", confesó.

Afirmó que su libro muestra cómo la ausencia del Estado y una sociedad egoísta influyen en la vida de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

"Yo muestro en mi libro que faltaba un poquito nomás para que yo no hubiese caído en lo que caí", dijo González.

"Con el diario del lunes", González reconoció: "La verdad que yo tenía que pasar por lo que pasé, si no, no estaría acá".

Sin embargo, agregó: "Si pudiera volver a nacer y me dicen, bueno, vas a tener una vida donde no te van a balear, donde no vas a salir a lastimar ni a robar, ni vas a pasar 5 años preso, pero vas a ser un anónimo... Compro", afirmó.

González considera que su presencia en la Feria del Libro no es un testimonio de superación, sino un llamado a reflexionar sobre las condiciones sociales que llevan a jóvenes como él a tomar decisiones extremas.

Entrevista de Giuliana Piantoni