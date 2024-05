Pullaro: "A los que dicen 'pobrecitos', que se lleven los presos a sus casas"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió este jueves a los organismos de derechos humanos y a los que sostienen que los presos son "pobrecitos" que se lleven a los reclusos a "sus casas".

"A quienes vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos. A ellos les queremos decir: `llévenselos a sus casas´", aseguró Pullaro durante la presentación de 30 patrulleros para la ciudad de Santa Fe.

En este sentido, el mandatario provincial manifestó: "Aquí los presos no van a cometer más delitos desde la cárcel, no van a tener celular y no es que no les entra comida porque nosotros somos malos: no dejamos que les entre de afuera porque ahí les llevan elementos ilegales y todos lo saben".

Pullaro dijo que los abogados defensores, la familia y los organismos de derechos humanos están al tanto de que con los alimentos ingresan elementos ilícitos.

"Ahí entraba droga, elementos prohibidos y celulares. Se terminó y vamos a trabajar para garantizar que todos y todas puedan vivir mejor", destacó.

"No podemos permitir que los presos desde allí manejen organizaciones criminales. No vamos permitir que desde la cárcel manden a matar y a extorsionar", sentenció.

En tanto, el mandatario santafesino respondió a las críticas de sectores que sostienen que el gobierno de la provincia no está cumpliendo con los derechos y garantías de los reclusos.

"Algunos nos critican, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y las garantías. Mentira. A nosotros la ley nos faculta para hacer lo que estamos haciendo en la cárcel y lo que hacemos es que se cumpla con la ley y que se cumpla la Constitución. Eso no lo vamos a dejar de hacer nunca", argumentó.