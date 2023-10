Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron a Insaurralde

Diputados de Juntos por el Cambio, incluyendo a Lisandro Nieri y José Luis Espert, presentaron una denuncia penal contra Martín Insaurralde y Sofía Clerici, así como contra cualquier otra persona que pueda estar vinculada al reciente escándalo relacionado con un lujoso viaje a Marbella protagonizado por el hoy exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.

El grupo de diputados, respaldados por el abogado Pablo A. Torres Barthe, resalta los "gastos desmesurados" que rodearon el viaje y hacen referencia a las publicaciones de Sofía Clerici en sus redes sociales, donde se la ve compartiendo lujosas experiencias junto a Martín Insaurralde en un yate llamado "Bandido 90", cuyo alquiler asciende a 8.400 euros por 8 horas e incluye servicios exclusivos y actividades de lujo, como deportes acuáticos y bebidas de alto valor.

Las imágenes también revelan regalos costosos, como un reloj Rolex, joyas Cartier y carteras Louis Vuitton, así como celebraciones con vinos espumosos.

El principal argumento presentado por los diputados se centra en las declaraciones juradas de Martín Insaurralde, que indican que su único ingreso mensual es de aproximadamente 1.045.940,49 pesos argentinos en su rol como funcionario del Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

"Tenemos varios delitos", explicó Torres Barthe a Cadena 3. "O tenemos un enriquecimiento invisible de Martín Isaurralde, y con eso solventa sus gastos. O tenemos un lavado de dinero, porque él está recibiendo plata de una tercera persona y la está gastando en Europa con apariencia de licitud", indicó.

Y siguió: "Tenemos un contrabando para el caso de que esos bienes que nosotros vimos, que no sabemos por qué en un principio parece que eran regalos, pero después la dama salió a decir que se los había comprado ella. Si esos bienes ingresaron a Argentina y no pagaron la correspondiente tarifa aduanera, estamos en un caso de contrabando. O estamos también en un caso de evasión impositiva. Sofía Clerici es monotributista categoría A, no podría haber comprado eso si no había valido impuestos", detalló.

Previamente, cuando ejercía como intendente de Lomas de Zamora, su salario declarado era de aproximadamente 2.754.078 pesos mensuales. A raíz de esto, argumentan que Insaurralde no podría haber financiado el viaje y los costosos gastos asociados con sus ingresos oficiales.

En cuanto a las posibles sanciones por estos delitos, Torres Barthe explicó: "Hay varias penas. Yo creo que el máximo del lado de dinero y del enriquecimiento ilícito está en seis años. El contrabando sería agravado, debido a que sería con la participación de un funcionario público, porque Martín Insaurralde no puede desconocer que Sofía Clerici entraba con esos bienes a la Argentina. Ahí estamos en un máximo de ocho. El lado de dinero tiene un máximo de 10. O sea, son penas que, dependiendo del encuadramiento que le dé el juez, pueden llegar a ser muy elevadas".

Torres Barthe también destacó la importancia de la investigación sobre los posibles vínculos con el mercado del dólar blue y el cuestionamiento a los organismos de control en casos como este.

La denuncia se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado Federal 10 de la Capital Federal, a cargo del Dr. Elcolini.

Entrevista de Guillermo López.