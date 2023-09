Guillermo Francos: "Si gana Milei habrá una implosión en cada coalición"

Guillermo Francos, que será el ministro del Interior de Javier Milei si éste gana las elecciones presidenciales, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y evaluó el impacto que tendría una eventual victoria electoral del libertario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Si Milei gana la elección habrá una implosión política en cada coalición. Se conformaron para obtener el poder, la prueba es lo que pasó con Cristina y Alberto o con el PRO y los radicales. Las coaliciones se van a partir”, sostuvo.

Luego, sobre su participación en el equipo de gobierno, comentó: “Con Milei nos conocemos desde hace muchos años. es una persona con una enorme capacidad, inteligencia y visión de hacia dónde tiene que ir Argentina para salir de la crisis. Hace años me dijo que si era Presidente quería que yo integre su equipo. Fue capaz de enhebrar su propuesta con un mensaje muy entendido por la sociedad”.

“Lo que Milei quiso decir de la casta se dirigía a quienes están en la política hace muchos años para servicio propio. Hay otros que son honestos. Es una diferencia importante. Yo no me siento casta”, aclaró.

Y continuó: “Soy una persona con capacidad de dialogar. Sé que no tenemos gobernadores propios, pero el partido que gobierne no tendrá a todos los gobernadores. No hace falta ser del mismo signo político para conversar sobre qué es lo más conveniente para el país. Para salir de la crisis hay que encontrar un camino común”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Yo no quiero ser un intérprete de Milei. Javier tiene una personalidad vehemente, pero también es inteligente y reflexivo. En una campaña electoral se simplifican los conceptos”, sostuvo Francos, y abundó: “Milei expresó el sentimiento de la sociedad argentina. El pueblo argentino está buscando un cambio y ve una esperanza en el mensaje de Milei. Por eso, si los políticos son razonables, se sentarán con la gente de Milei para encausar esto. No será fácil, pero no es algo tan complejo”.

En materia económica, agregó: “Hay que buscar un mecanismo para cortar de cuajo la inflación. Para eso hay que cortar el déficit. Tenemos una moneda que no tiene valor. Hubo un solo periodo de estabilidad y fue el de Cavallo con la convertibilidad. No puedo decir si la dolarización será el día uno o el día dos. Sé que vamos a encontrar un camino para conseguir la estabilidad económica”.