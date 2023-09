Sin techo: Di Stefano dijo que "en enero el dólar llegará a $1200"

Salvador Di Stéfano, analista económico de Cadena 3 Rosario, analizó la suba del dólar blue de los últimos días y avisó: “En enero el dólar llegará a 1200 pesos”.

“El escenario económico es previsible –explicó en Radioinforme 3-. Llevamos meses de gran emisión monetaria. El precio del dólar hoy nos da 1000 pesos. Un dólar a 800 es barato, está en precio. Mientras el gobierno siga emitiendo, tendremos problemas con los precios y el dólar”.

“Este es un dólar resorte. Lo que no se ajusta hoy, se ajusta mañana. El dólar blue seguirá subiendo. El gobierno mantuvo controlado al dólar por el dólar soja. Eso no se pudo renovar. Se lanzó el dólar Vaca Muerta, que no funcionó por ahora”, amplió.

Por otro lado, profundizó el análisis económico y planteó: “Esto seguirá hasta que tenga chances electorales el oficialismo. Si Massa va a segunda vuelta, el dólar oficial congelado estará en esa condición. Pero tras noviembre habrá un ajuste traumático”.

“El gobierno que viene hará en los primeros meses todo lo feo, para llegar a las elecciones de 2025 con chances de ganar”, anticipó.