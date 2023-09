Diana Mondino: "Cuanto antes la dolarización, mejor"

Diana Mondino, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza y posible canciller del equipo presidencial de Javier Milei, apoyó la iniciativa del libertario en cuanto al mercado cambiario y afirmó: “Cuanto antes la dolarización, mejor”.

En ese sentido, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Mondino explicó: “Ahora se está dando de una forma espontánea. Se está dando de forma desordenada. Los contratos grandes ya no son en pesos. El a cuánto el dólar, no lo sé. Sí sé que hay un pasivo monumental en el Banco Central. Si no haces nada, dentro de un año tenés este problema triplicado. El comienzo es que la gente pueda usar los dólares que tiene. Eso ya te pone un poco de orden. Cada minuto que pasa el problema es más grande”.

“Ahora hay que dar plata por las medidas terribles de hace 20 días. Es una medida extremadamente cortoplacista. No hay razones para pensar en una baja de la inflación. ¿Hace cuántas semanas que el Gobierno se comprometió a bajar el déficit fiscal? Ahora hay más emisión e inflación. En algún momento deberán trabajar en las causas de esto”, aseveró.

Por otro lado, dijo que en este contexto “las oportunidades de corrupción son grandes” y, en cuanto a la postura de Milei, señaló: “No veo un cambio, al contrario. La gente está empezando a procesar lo que plantea Milei. No está cambiando el estilo, y si lo hiciera no sería raro. Ya es mirado como potencial presidenciable en otras partes del mundo”.

Además, dijo que leyó en los diarios acerca de las reuniones de Milei con sindicalistas y planteó: “No me sorprendería. Un Presidente debe ser Presidente de todos los argentinos”.

En materia de relaciones mundiales, Mondino –que sería canciller del gobierno de La Libertad Avanza- detalló: “Vamos a respetar valores democráticos. No nos retiraremos de negociaciones, y si podríamos influir para que otros países sean más democráticos, lo haríamos”.

En tanto, acerca de la derrota del peronista Jorge Capitanich en Chaco, celebró: “Que haya perdido Capitanich me alegra”.