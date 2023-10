Fernando “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita y funcionario del Gobierno nacional, habló tras el escándalo que protagonizó Martín Insarrualde y expresó: “Nos jorobó a todos”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Navarro amplió: “No hay que sacar conclusiones con una investigación en curso. Me conmovió y lo está pagando caro la política. Hechos de estas características dejan mucho que desear y nos hace perder credibilidad”.

“Fue un golpe muy duro, primero por como trascendió. Los compañeros están trabajando en la calle para recuperar el vínculo con las barriadas y la sociedad. La rápida renuncia de Insarrualde ayuda, pero los medios lo difunden y habrá denuncias en la Justicia. No hay que perder de vista lo que está en juego”, señaló.

Asimismo, el secretario de Relacionales con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete comentó: “En los barrios, la mujer y el hombre de a pie tiene otro día a día. La política tiene la obligación de buscar resolver esos problemas. En el marco electoral cada uno tiene su posición. Yo creo que Massa irá a un balotaje con Milei”.

“En el debate quedó claro que hay tres modelos. Bullrich es ajuste, Milei es dolarización y nosotros, que seguimos trabajando por la unidad nacional”, sostuvo.

Además, sobre la situación económica, afirmó: “Este no es un fenómeno que se le puede achacar a Massa, pero en los barrios la gente se acuerda de la época de Macri. En ese tiempo no había trabajo. Hoy tienen trabajo, pero no les alcanza el dinero. Por eso el gobierno dio la ayuda que dio”.

“Hay sectores que prefieren un salto al vacío, votar a Milei y que se pudra todo. Nosotros insistimos a apostar por el trabajo y la unidad nacional con los mejores dirigentes liberales, de Juntos por el Cambio, todos”, sentenció.