Nuevo y enigmático mensaje de Sofía Clerici tras el viaje con Insaurralde

Tras el escándalo que se desató con el ahora exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, junto a Sofía Clerici en un lujoso yate en Marbella, la modelo volvió a aparecer en sus redes.

Clerici compartió un nuevo mensaje horas después que se oficializara la renuncia de Insaurralde a su cargo provincial y a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora por pedido de Sergio Massa.

Vía Twitter e Instagram, posteó: "No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie".

Ante la exposición y las repercusiones, Clerici bajó muchas de las imágenes que había compartido a sus historias de Instagram. Luego intentó explicar que el yate era propiedad de un amigo de la hermana -que vive en Marbella-, y que los objetos de marcas de lujo que ostentó en las imágenes fueron simples compras personales.

Su perfil en Instagram dejó de ser público en las últimas horas e hizo otro posteo refiriéndose al caso: "Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas".