Ryan Gosling extraña de Argentina los helados y las medialunas

Ryan Gosling se convirtió en tendencia en Argentina porque durante una entrevista que le realizaba una periodista del canal TN, manifestó su locura por dos productos que había consumido cuando visitó el país.

La nota que dio junto a la actriz Emily Blunt discurría sobre "Profesión peligro" la película que este jueves estrena pero el también co protagonista de "Barbie" sorprendió a su entrevistadora al hablar de dos pasiones que incorporó en un viaje a la Argentina.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“¿Todavía existe Freddo en Argentina?”, preguntó el actor . “Si. ¿Lo conoces?”, le respondió la periodista. “Si, es como que, siempre pienso en eso. El mejor helado”, respondió Gosling.

“¿Qué es eso?”, preguntó Blunt que no se quería quedar afuera de la conversación. “Helado”, respondió el actor. “Me contaste que estuviste en la Argentina…”, expresó la periodista. “Fue hace mucho tiempo. No me acuerdo cuando pero si me acuerdo de Freddo que quedó marcado en mí”, declaró el actor. “Y las medialunas fueron algo… Así es como empiezas el día”, agregó.

“¿Qué son las medialunas? ¿Algo de pastelería?”, volvió a preguntar Blunt . “Es un croissant chiquita. Algo así, pero más dulce”, le contestó Gosling. “Uh, que hermoso. ¿La podés mojar en el café?”, repreguntó la actriz.

“Si, es para el desayuno. Y la podés pedir a las cuatro de la mañana”, continuó Gosling. “Tengo que ir”, comentó Blunt. “Si porque empiezan a prepararlas muy temprano en la mañana. Es mejor tenerlas cuando están calentitas”, siguió el actor.

“¿Cuando tiempo pasaste en Argentina?”. preguntó la periodista. “No el suficiente”, reconoció el actor. “Nunca el tiempo es suficiente”, agregó la actriz.

Profesión Peligro

" Profesión peligro " que este jueves estrena es un gran ejemplo de la ductilidad de Ryan Gosling, un actor que maneja a la perfección tanto la acción como la comedia. Aquí encarna a un doble de riesgo que termina usando para su vida real lo que sabe hacer para las cámaras.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Su primera película de acción fue " El hombre gris " hace un par de años. Por eso, es más valioso su despliegue. Gosling saca a relucir su gran carisma como el año pasado lo hizo en "Barbie", una película que le valió una nominación al Oscar y el elogio de todos.