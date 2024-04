Ryan Gosling se despidió de Ken en Saturday Night Live

Por tercera vez en su carrera , Ryan Gosling fue anfitrión de Saturday Night Love, programa emblemático de la televisión norteamericana.El actor aprovechó su brillante participación en Barbie para bromear con el personaje de Ken.

A lo largo del episodio que tuvo a Gosling como denominador común, los sketches de la noche fueron de lo más variados, desde sátiras de ciclos animados de los años noventa, a momentos musicales de mucha inspiración. De ese modo, la noche empezó con un sketch titulado “Close Encounter Cold Open”, que gira alrededor de una abducción alienígena.

En el momento del monólogo, una de las instancias más importantes de cada SNL, Gosling aseguró: “Ken y yo tuvimos que cortar. Ahora soy solo Ryan”.

Durante el monólogo musical con el que abrió el show, prometió no hacer “ninguna broma sobre Ken”, refiriéndose a su papel en la exitosa película Barbie de 2023.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

A pesar de ello, retomó el tema diciendo que soltar a su personaje se sentía como una ruptura, para luego interpretar una versión centrada en Ken de la canción All Too Well de Taylor Swift, provocando una gran reacción entre el público.

Emily Blunt apareció en escena no solo para promocionar la película que ambos hicieron juntos (Profesión peligro, que en Argentina se estrena el 2 de mayo), sino también para despedir formalmente al fenómeno Barbenheimer, que tanto divirtió a todos en el 2023.

Blunt llegó con una botella y una tabla de madera de utilería en su esfuerzo por hacerle “superar” a Ken, declarando dramáticamente que “Ken está muerto”.

Sin embargo, la conversación tomó un giro nostálgico cuando Gosling le recordó a Blunt su participación en Oppenheimer, lo que llevó a ambos a cantar sobre sus roles respectivos. La actuación culminó con Gosling insinuando que “¡Ken nunca morirá!”, agregando un elemento humorístico a su intercambio.