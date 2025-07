Investigan la muerte de "Locomotora": "El denunciante quiere 5 minutos de fama"

La Justicia investiga una denuncia en torno a la recientemente fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras. El denunciante es Sergio Parodi, ex campeón argentino de fisicoculturismo, que puso el foco en el consumo de sustancias en el deporte.

Luis Hilbert, abogado de la familia de "Locomotora", habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y planteó: “No conocemos a quien denuncia, no lo conocen los hijos de Alejandra tampoco. Lo denomino como un denunciante serial, denunció a presidentes norteamericanos, a China, a jueces, a fiscales, a Boca, a River. Quiere tener cinco minutos de fama”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Esto trae trastornos. Para una familia…a nadie le gusta pasar por esto. El cuerpo no puede quedar en la cochería ni en el cementerio municipal. El fiscal debe dar lugar a la denuncia, las cosas deben ser claras. Yo actuaría igual que él”, indicó.

Y sumó: “Cuando un boxeador está en actividad se realizan cientos de doping, que siempre le dieron negativo. Y además ella estaba retirada, esto es un disparate. La denuncia es falsa, inconsistente, imaginaria e inverosímil”.

El dolor de la familia

Alejandro, hijo de la exboxeadora y convencional constituyente electa de Santa Fe, contó: “Problemas de hipertensión pudo haber tenido, pero nunca me lo dijo. Sí se hacía estudios habitualmente. La tengo muy presente, esto fueron piñas cada 15 días. Los ACV no los esperas. Era muy joven, 47 años, es una revolución de sentimientos que ni siquiera pude procesar”.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Alejandro, uno de los hijos de Alejandra "Locomotora" Oliveras.

/Fin Código Embebido/

“Cumplió muchos sueños, estaba logrando el más importante que tenía ahora, que era salvar vidas, y lo estaba logrando. Le llegaban mensajes de gente con trabas emocionales, con sus videos motivacionales ayudaba”, destacó.

Y aclaró: “Consumía suplementos, que no es lo mismo que esteroides. Esto es invasivo y fuera de lugar. Ella no tiene nada que ver con tráfico de drogas ni nada, no tiene nada que ver”.

Informe de Matías Arrieta.