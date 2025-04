García Satur, "el último galán": de Rolando Rivas a un nuevo regreso al teatro

El actor Claudio García Satur, conocido por su inolvidable papel en "Rolando Rivas, taxista", vuelve a los escenarios tras más de una década alejado de las tablas. A sus 87 años, el actor se presentará el próximo 8 de abril en el Multiteatro de Buenos Aires, en lo que promete ser una noche cargada de emociones y recuerdos.

En una entrevista con Alberto Lotuf en Siempre Juntos de Cadena 3 Rosario, el mítico actor compartió sus sensaciones sobre este retorno y su amor por el teatro.

Durante la conversación, el actor demostró su característico sentido del humor, restándole importancia a los achaques de la edad y destacando su pasión por el oficio. "Me convencí solo", afirmó sobre su regreso, explicando que la idea de volver al escenario nació en su propia reflexión. "Quiero estar frente a un público nuevamente", dijo, tras recordar que su última función fue hace 11 años.

Si bien al principio imaginó presentarse en un teatro más pequeño, finalmente el productor Carlos Rottemberg lo convenció de subirse al Multiteatro, un emblema de la Calle Corrientes.

La respuesta del público fue inmediata: las entradas se agotaron en poco tiempo, lo que generó una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo al actor en televisión y teatro. "El último galán", como fue apodado en la entrevista, sigue despertando el cariño y la admiración de su público.

Garcia Satur también reflexionó sobre el paso del tiempo y su conexión con el arte: "Soy simplemente un hombre que hace este laburo como lo hace el que me escucha". A pesar de sus achaques de salud, un enfoque humorístico, afirmando que "tomar lo serio con humor no significa no tomarlo en serio".

"Lo peor que puede tener un hombre es ser desagradecido, por eso atiendo a todos. Y tengo la voz, la vista y las piernas cansadas. Pero hay algo que no está cansado en mí. La sensación de seguir siendo un actor", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.